拚搏3天抱撼找到遺體！和碩蔡進國女兒守候現場　淚謝搜救人員

▲和碩聯合科技前副總裁蔡進國，遺體稍早順利運下山，他的女兒也忍住傷痛向消防局致謝。（圖／記者陳以昇攝）

記者黃宥寧、陳以昇／台北報導

和碩前副總裁蔡進國26日登三峽滿月圓步道，失聯4天後被尋獲，不幸的是他已死亡多時，得知噩耗的家屬傷心欲絕，稍早遺體也順利運下山，送往恩主公醫院。蔡進國女兒忍住悲傷情緒，紅著眼眶向搜救人員們致上萬分感謝，以強調在網路上懸賞100萬「一定會給！」。

蔡進國26日登滿月圓步道後卻失聯，心急如焚的女兒在網路上開出100萬尋人獎金。而消防局、跑山獸、民間各界人士出動多人搜救，經歷4天搜救後，消防員於座標「24.8354262 121.437127」處尋獲蔡進國的遺體，下午3時53分，警消也順利將蔡進國遺體運下山送往恩主公醫院。

▼YouTuber「跑山獸」羅培德率先下山後給蔡進國兒子溫暖擁抱。（圖／記者陳以昇攝）

蔡進國家屬也忍痛表示，這幾天以來抱著希望，總覺得父親一定還在，YouTuber「跑山獸」羅培德率先下山後，也給蔡進國兒子一個溫暖擁抱，場面相當哀戚。

對此，蔡進國家屬也感激大家救援，不管是網友大力分享文章、民間搜救團體、新北消防等，在寒冷的天氣不放棄的進行搜救，至於蔡進國女兒先前在網路上提到，發現蔡進國將會懸賞金100萬，她也強調「一定會給！」

