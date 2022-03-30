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社會 社會焦點 保障人權

快訊／和碩蔡進國要回家了！遺體運抵停車場　兒女忍痛悲迎

記者陳雕文／新北報導

團聚了！和碩前副總裁蔡進國本月26日登三峽滿月圓步道，失聯4天，新北市消防局出動165人全力搜救，終於在今11時30分左右於雙溪山後下切溪谷尋獲蔡進國遺體。由於發現遺體的位置相當偏遠，警消花了數小時，將蔡進國遺體順利送下山運抵停車場，也讓家屬放下心中大石，現場氣氛也相當哀戚，令人鼻酸。

和碩前副總裁蔡進國26日登滿月圓步道失蹤，女兒懸賞100萬元希望民間搜救隊能一起協力尋人。新北市搜救人員29日晚間調閱無極山莊監視器畫面，掌握最新影像，發現蔡進國從天德巷無極山莊旁步道右轉，走上石階步道，朝雙溪山方向前進。線索一出，新北市消防局立即調派2名搜救人員，與1名家屬、包含跑山獸在內的4名民間搜救人員前往尋找，但卻一無所獲。

▼蔡進國最後身影出現處。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼蔡進國兒子站在父親最後身影出現的石階前等見父親最後一面。（圖／記者陳以昇攝）

消防局、跑山獸、民間各界人士出動多人搜救，經歷4天搜救後，消防員於座標「24.8354262　121.437127」處尋獲蔡進國的遺體，對此，新北市政府消防局長黃德清在簡報中表示，蔡男原本是要到滿月圓登步道，但他可能對路徑不熟，在通往滿月圓的叉路時，應該選擇左邊的路，結果蔡男選擇往右走，由此推測，可能是蔡男對路不熟，加上當時又下雨導致滑倒，才滑下山壁。實際意外原因還會持續釐清。

▼蔡進國兒子站在父親最後身影出現的石階前等見父親最後一面。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼蔡進國兒子站在父親最後身影出現的石階前等見父親最後一面。（圖／記者陳以昇攝）

而蔡進國的家屬稍早接獲不幸消息後，也已到達現場，蔡的兒子因山區雨勢穿著藍色雨衣和藍白拖，站在父親最後身影出現的台階前，和阿姨2人等待救難人員將父親遺體運送下山，氣氛凝重肅穆。

64歲的蔡進國平時熱愛登山活動，臉書也放了不少爬山紀念照，這次卻疑似因不熟路線，加上當時又下雨導致滑倒，才滑下山壁，魂斷最愛的山林中。

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