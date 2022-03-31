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清明節連假掃墓將湧車潮　嘉縣警強化交通疏導管制

▲▼因應清明節連假掃墓 嘉警強化交通疏導管制。（圖／嘉義縣警察局提供）

▲因應清明節連假掃墓，嘉警強化交通疏導管制。（圖／嘉義縣警察局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

鑑於清明節掃墓習俗，嘉義縣中莊(牛稠埔)公墓、嘉義市立殯儀館及慈雲、嘉雲寶塔等墓園將湧入大量掃墓車潮，易造成周邊路段交通壅塞情形，嘉義縣警察局將於連假期間加強周邊路段交通疏導及管制，以維持行車順暢。

為避免台82線嘉義交流道及165線因掃墓車潮致生壅塞，建議由台82線東行掃墓車流提前於中和交流道下匝道，依引導牌面續行中義路(嘉175線)、168線接165線前往墓區。

由台82線西行前往嘉雲寶塔車輛，下嘉義交流道後，請行駛165線內側車道至忠和國小前左轉嘉138線；前往慈雲寶塔車輛，請行駛165線外側車道，至義和保養廠左轉進入嘉136線，以避免車流交織影響165線交通順暢。

▲▼因應清明節連假掃墓 嘉警強化交通疏導管制。（圖／嘉義縣警察局提供）

嘉雲寶塔前道路於連假期間改為單向通行，請前往及駛離墓區車輛遵照現場執勤人員及指示牌面行駛，並依規劃處所停車。慈雲寶塔前道路如遇交通嚴重阻塞，將於4月5日調整為單行道，疏導車流由環山道路（將軍山）往165 線方向行駛。

嘉義縣轄內各高速公路交流道於清明節連假期間雖未實施高乘載管制，惟高速公路局將視車流狀況實施匝道儀控管制，警方將派員針對交流道周邊道路加強巡查，如車流回堵至平面道路時，立即管制上交流道車流行止或引導改行替代道路。

▲▼因應清明節連假掃墓 嘉警強化交通疏導管制。（圖／嘉義縣警察局提供）

阿里山森林遊樂區櫻花已陸續開放，交通部公路總局及嘉義林區管理處規劃清明節連假期間實施遊客總量管制，並於6至11時管制小客車上山，請前往賞花遊客至台18線61k處樂野服務區轉乘接駁車上山，以免交通管制影響賞花行程。
清明連假期間，嘉縣警方兼顧防疫規定下，仍將持續加強酒駕執法，提醒欲參加聚會飲宴之民眾，務必預先指定親友駕駛接送，或善用代駕及計程車代步，亦請提供酒類營業場所業者善盡勸阻消費者酒駕之社會責任，否則一經溯源調查發現，將面臨相關權責機關之督促與聯合稽查。

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