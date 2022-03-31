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全聯連續5天滿千元送千點、咖啡半價　美妝家電預購爆殺3折起

▲▼全聯搶攻連假商機推出優惠。（圖／業者提供）

▲全聯搶攻連假商機推出優惠，集結各式3C家電、居家、美妝品的「美麗誌」預購，最低爆殺3折起。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

為迎接清明連假及兒童節，全聯PXGo!自4/1至4/5連續5天，消費滿1000元就送1000福利點；實體門市則於4/4-5限時2天推出會員單筆滿1000元、送800福利點回饋。另還集結各式3C家電、居家、美妝品的「美麗誌」預購，最低爆殺3折起，線上線下皆可買；同步還有兒童節玩具加購，市價39折起！

▲▼全聯搶攻連假商機推出優惠。（圖／業者提供）

▲「PXGo!全聯線上購」連續5天推出「事事Go如意」，全站消費單筆滿1000元送1000福利點。（圖／業者提供）

「PXGo!全聯線上購」自4/1～4/5連續5天推出「事事Go如意」，全站消費單筆每滿1000元，就送1,000福利點（不含小時達），最高10%回饋，還可以同享四大優惠活動，包括：超過200項商品下殺5折起；暢銷排行商品專區「任2件送200福利點」；箱購館、預購館單筆消費滿1600元現折100元，最高累折400元；還有「事事好手氣扭蛋遊戲」天天登入免費玩，中獎率100%人人有獎，最大獎10萬福利點（共抽5名），相當1萬元現金價值。

此外迎戰連假商機，PXGo!四大購物館分別祭出獨家加碼吸引消費者，其中「小時達」單筆消費滿800元現折168元，免出門動動手指下單，生鮮雜貨最快40分鐘送到家。「分批取」OFF COFFEE同品項「買22送22」等於半價優惠，可把握一次寄杯，還能遠端轉贈給親朋好友；同時還有值得爆買的超殺優惠商品，像是美味堂油雞腿/醉雞腿，單盒原價209元，4/2～4/5一次買6盒899元，平均一盒150元有找，限量2000組。

▲▼全聯搶攻連假商機推出優惠。（圖／業者提供）

▲「分批取」OFF COFFEE同品項「買22送22」等於半價優惠，可把握一次寄杯或轉送親友。（圖／業者提供）

而「箱購」下殺商品單價和門市一致，推薦消費者紙棉製品、嬰褲成褲整箱買超划算，宅配省力不用搬，還有PXGo!限定春遊祭祖必備飲料再享滿600元最高5%回饋。「預購」則推出「美麗誌」3C家電、專櫃美妝新品上架，線上獨享指定商品再加贈福利點，搭配全站滿千送千及滿額現折，合併優惠換算下來，雅詩蘭黛小棕瓶母親節寵愛組35折、SK-Ⅱ青春露及契爾氏金盞花化妝水比5折更殺。

▲▼全聯搶攻連假商機推出優惠。（圖／業者提供）

▲全聯實體門市於4/4-4/5推出「事事如意節」。（圖／業者提供）

而實體門市於4/4-4/5推出「事事如意節」活動，會員每消費滿1000元就送800福利點，其中生鮮商品推出爆殺優惠，如超夯的鮭魚菲力（挪威）下殺76折；美味堂去骨油雞腿/去骨醉雞腿優惠76折；台灣桂丁土雞切塊原價198元，特價169元。

蔬果部分，螺陽紅鬚玉米筍、Zespri奇異果等也都有優惠；出遊甜點麵包也有特價，經典黑鑽生巧克力長條蛋糕超值半價，原價318元，特價159元。阪急麵包原價30元，4/1～4/5全品項「任選4個特價100元」。

實體門市OFF COFFEE也祭出同品項「買1送1」；而清明連假期間到實體門市全店單筆消費滿2000元，免費贈漫威英雄系列多功能收藏盒1個，數量有限，送完為止。

另伴隨兒童節到來，全聯自即日起至4/28期間與TEAMSON、VisionKids等人氣玩具品牌合作，推出10款超人氣木質玩具、仿真玩具點換購活動，扣點加購最低只要25折起，其中包含知名品牌原廠授權縮小版玩具，如1比1擬真縮小設計的「Dyson聯名款仿真手持無線吸塵器玩具」只要扣200福利點再加價799元就能帶回家，換算市價39折起；還有「LAND ROVER 642電動車」與「VESPA偉士牌迷你電動車」等，每款都超級卡哇伊，數量有限，換完為止。

▲JASONS超市即日起至4/5推出異國餅乾大賞，集結日、韓、歐美等進口零食、台灣特色伴手禮超過300項商品。（圖／業者提供）

而為搶攻清明連假＋五倍券到期商機，city’super即日起至4/12推出上百項歐洲食品「買1送1」及「1+1」優惠，還有獨家販售白松露洋芋片、100%還原的迷你披薩造型餅乾，竹北店更獨家加碼消費滿500元送50元美食專櫃抵用券。

JASONS超市即日起至4/5推出異國餅乾大賞，集結日、韓、歐美等進口零食、台灣特色伴手禮超過300項商品，還加碼推薦讓洋芋片豪華變身的隱藏版吃法。

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