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連假囤一波！超市集結韓綜零食　洋芋片奢華隱藏版吃法大公開

▲▼JASONS超市即日起至4/5推出異國餅乾大賞，集結日、韓、歐美等進口零食、台灣特色伴手禮超過300項商品。（圖／業者提供）

▲JASONS超市即日起至4/5推出異國餅乾大賞，集結日、韓、歐美等進口零食、台灣特色伴手禮超過300項商品。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接兒童節及清明連假，JASONS超市即日起至4/5推出異國餅乾大賞，集結日、韓、歐美等進口零食、台灣特色伴手禮超過300項商品，還加碼推薦讓洋芋片豪華變身的隱藏版吃法。而全聯即日起至4/14開跑「春遊祭祖」檔期，包括祭拜需要的生鮮蔬果、罐頭、飲品、掃墓幫手，或是各式野餐所需餅乾、飲料、輕食等，推出指定品5折起優惠。

▲▼JASONS超市即日起至4/5推出異國餅乾大賞，集結日、韓、歐美等進口零食、台灣特色伴手禮超過300項商品。（圖／業者提供）

▲▼JASONS超市即日起至4/5推出異國餅乾大賞，集結日、韓、歐美等進口零食、台灣特色伴手禮超過300項商品。（圖／業者提供）

▲▼JASONS超市即日起至4/5推出異國餅乾大賞，集結日、韓、歐美等進口零食、台灣特色伴手禮超過300項商品。（圖／業者提供）

JASONS超市觀察，疫情下民眾將對出國旅行憧憬轉往至國內採買進口食品，又以日韓商品最熱銷。韓國零食新品中首推樂天LOTTE所推出的「韓國粉紅醬-辣炒年糕風味餅乾」；另也引進曾出現在人氣韓國綜藝節目《尹STAY》的「DELIGHT PROJECT 風味貝果餅乾」，是熱銷的代購夯品，有可可和大蒜奶油口味，香脆口感與貝果香氣兼具。

日本零食新品則推薦老牌零食廠日清所推出的「巧克力碎片餅」，酥脆的喀哩喀哩口感搭配濃郁的牛奶巧克力，大人小孩都愛；而經典商品「森永小枝巧克力風味餅乾」也推出草莓和牛奶新口味，哈日族必買。

▲▼JASONS超市即日起至4/5推出異國餅乾大賞，集結日、韓、歐美等進口零食、台灣特色伴手禮超過300項商品。（圖／業者提供）

▲JASONS超市即日起至4/5推出異國餅乾大賞，集結日、韓、歐美等進口零食、台灣特色伴手禮超過300項商品。（圖／業者提供）

而復刻童年台式滋味的「金山藷童瑤-手作地瓜片」外袋復刻中美合作麵粉袋，獨特造型適合送禮；新引進人氣蛋捲品牌青鳥旅行的「蛋捲隨享盒」，主打豐富內餡，小入數設計，另有花蓮縣餅、福義軒蘇打餅、黑芝麻捲心酥等人氣台味伴手禮也入列；歐美經典伴手禮引進來自丹麥的「傑可森奶酥餅」，復古鐵盒內裝濃郁的奶酥餅乾，送禮就是吸睛焦點。

▲▼JASONS超市即日起至4/5推出異國餅乾大賞，集結日、韓、歐美等進口零食、台灣特色伴手禮超過300項商品。（圖／業者提供）

▲洋芋片隱藏吃法大公開，搭配豪華佐醬，成為另類的美味小點心。（圖／業者提供）

JASONS也推薦奢華系洋芋片，如從西班牙進口的「伊森思風味洋芋片」選用喜馬拉雅粉紅岩鹽，吃零食就有如五星級餐廳的享；另再加碼推薦洋芋片奢華吃法，搭配豪華佐醬，成為另類的美味小點心。例如搭配來自澳洲的「STONEBARN黑松露抹醬」、法國進口的「Passeri白松露奶油起司醬」，就可讓樸實的洋芋片大變身；或是將洋芋片搭上哈根達斯冰淇淋，可碰撞出甜鹹新滋味。經典吃法如配上莎莎醬、鱈魚肝等，也有多款選擇。

而自3/29至4/5也針對指定新款冰品推出嘗鮮優惠，包括義大利米其林二星餐廳主廚監製的「Menodiciotto義式冰淇淋」打頭陣；嚴選日本地方名產所製作的特色冰款「高知煎茶風味冰」，還有「北海道起司酥塔冰淇淋」等，都祭出優惠特價。而為歡慶兒童節，4月4日當天單筆消費滿499元即贈隱藏版零食，數量有限送完為止。

▲全聯自3月25日起開跑「春遊祭祖」檔期活動，祭出指定商品5折起優惠。（圖／業者提供）

全聯福利中心今年也特別提早規劃清明祭祖檔期，即日起至4/14期間祭出指定商品「5折起」優惠，其中還有多款彭湃好誠意休閒組合包新品，如期間限定的「小瓜呆x Hello Kitty野餐組合包」，還有新推出的「麗滋x可口x大甲鎮瀾宮媽祖加持涼感巾組」，而「樂天小熊餅乾隨手包」更附贈樂天小熊餐具組，吸引消費者買爆。

部分門市也備有「清明掃墓專區」，有些還會因應區域特性，將蘋果或橘子包裝成水果盤，或是成立潤餅專區，陳列白、紅蘿蔔、高麗菜、白糖等配料，滿足消費者一站式購物需求。而根據門市統計，清明熱銷商品除了有休閒零食組合包外，還有礦泉水、米酒、舒跑、台灣金牌啤酒，以及老鷹紅豆銅鑼燒等商品。

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