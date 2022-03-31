上百歐洲美食買1送1、1+1優惠！超市獨賣100%還原迷你披薩餅乾

▲city’super即日起至4/12推出上百項歐洲食品「買1送1」及「1+1」優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

為搶攻清明連假＋五倍券到期商機，city’super即日起至4/12推出上百項歐洲食品「買1送1」及「1+1」優惠，還有獨家販售白松露洋芋片、100%還原的迷你披薩造型餅乾，竹北店更獨家加碼消費滿500元送50元美食專櫃抵用券。

City’super長年以主打異國美食為亮點，看準消費者不出國也想品嚐異國零食，尤其近期歐洲零食銷量有3成成長，因此即日起至4/12推出歐洲展，針對上百項歐洲食品「買1送1」及「1+1」優惠，包括最受台人歡迎的西班牙、義大利橄欖油；通路獨賣精品級白松露洋芋片、100%還原義大利披薩的迷你披薩造型餅乾；還有「洋芋片界的愛馬仕」西班牙Bonilla a la Vista油漆桶洋芋片；德國必買、純天然成分的Bären-Treff派對熊軟糖、知名連鎖咖啡專用茶品的英國TAYLORS泰勒茶系列等。

▲▼city’super獨家販售白松露洋芋片、100%還原的迷你披薩造型餅乾。（圖／業者提供）

其中「Colle del Tartufo 白松露洋芋片」原價280元，2包特價420元；而「LAMOLE披薩餅乾」100%還原義大利披薩外觀，好吃又好拍，口味有拿坡里、地中海、惡魔風味三種，原價109元，特價99元。另外義大利「聖沛黎洛 天然氣泡水果水」有礦泉水中的香檳之稱，330ml原價55元，任選2瓶85元。英國TAYLORS泰勒茶系列全品項9折，買5件以上送市價300元伯爵綠茶一盒。

因疫情無法出國之故，不少人懷念歐洲餐酒館風味，city’super針對歐洲展嚴選逾50支歐洲啤酒、紅白葡萄酒及氣泡酒優惠，其中被譽為義大利皮蒙區最佳釀酒廠之ㄧ的國王之泉酒莊，是歷史與經典的代名詞，city’super推薦別具風味的氣泡酒，「國王之泉原創阿司第微甜白氣泡葡萄酒」、「國王之泉原創布列朵微甜紅氣泡酒」一瓶原價960元，特價799元，任選2瓶1450元。（＊ETtoday新聞雲提醒您：未成年請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。）

同時看好4天連假和五倍券到期商機，祭出消費滿2500元，送市價160元的歐洲假期綜合夾心巧克力；而甫開幕的竹北店更獨家加碼，消費滿1千元送英國BBC料理節目和主廚們的最愛品牌、市價200元英國KILNER調味料玻璃密封罐；消費滿500元則送50元美食專櫃抵用券。

▲JASONS超市即日起至4/5推出異國餅乾大賞，集結日、韓、歐美等進口零食、台灣特色伴手禮超過300項商品。（圖／業者提供）

另外，JASONS超市即日起至4/5推出異國餅乾大賞，集結日、韓、歐美等進口零食、台灣特色伴手禮超過300項商品，還加碼推薦讓洋芋片豪華變身的隱藏版吃法。

例如從西班牙進口的「伊森思風味洋芋片」選用喜馬拉雅粉紅岩鹽，吃零食就有如五星級餐廳的享；另再加碼推薦洋芋片奢華吃法，搭配豪華佐醬，成為另類的美味小點心。例如搭配來自澳洲的「STONEBARN黑松露抹醬」、法國進口的「Passeri白松露奶油起司醬」，就可讓樸實的洋芋片大變身；或是將洋芋片搭上哈根達斯冰淇淋，可碰撞出甜鹹新滋味。經典吃法如配上莎莎醬、鱈魚肝等，也有多款選擇。

▲全聯開跑「春遊祭祖」檔期活動，祭出指定商品5折起優惠。（圖／業者提供）

全聯福利中心也開跑祭祖春遊檔期，即日起至4/14期間祭出指定商品「5折起」優惠，其中還有多款彭湃好誠意休閒組合包新品，如期間限定的「小瓜呆x Hello Kitty野餐組合包」，還有新推出的「麗滋x可口x大甲鎮瀾宮媽祖加持涼感巾組」，而「樂天小熊餅乾隨手包」更附贈樂天小熊餐具組，吸引消費者買爆。

＊ETtoday新聞雲提醒您：未成年請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。