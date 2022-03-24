全聯連續21天指定品5折！春遊祭祖優惠開跑　日系家電36折換購

▲全聯自3月25日起開跑「春遊祭祖」檔期活動，祭出指定商品5折起優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

為鼓勵消費者防範疫情病分流掃墓，全聯福利中心自3/25～4/14開跑「春遊祭祖」檔期，包括祭拜需要的生鮮蔬果、罐頭、飲品、掃墓幫手，或是各式野餐所需餅乾、飲料、輕食等，推出指定品5折起優惠；另還有「Vitantonio親子甜點派對」日系精緻小家電換購，最低市價36折起就能帶回家。

全聯今年特別提早規劃清明祭祖檔期，3/25～4/14期間祭出指定商品全聯價5折起優惠，其中還有多款彭湃好誠意休閒組合包新品，如期間限定的「小瓜呆x Hello Kitty野餐組合包」，還有新推出的「麗滋x可口x大甲鎮瀾宮媽祖加持涼感巾組」，而「樂天小熊餅乾隨手包」更附贈樂天小熊餐具組，吸引消費者買爆。

部分門市也備有「清明掃墓專區」，有些還會因應區域特性，將蘋果或橘子包裝成水果盤，或是成立潤餅專區，陳列白、紅蘿蔔、高麗菜、白糖等配料，滿足消費者一站式購物需求。而根據門市統計，清明熱銷商品除了有休閒零食組合包外，還有礦泉水、米酒、舒跑、台灣金牌啤酒，以及老鷹紅豆銅鑼燒等商品。

▲全聯自3月25日起開跑「春遊祭祖」檔期活動，指定商品5折起。（圖／業者提供）

全聯表示，趁著祭拜與家人團圓時刻，也能把握春風明媚好天氣春遊野餐，活動期間會員購買福利熊授權商品單筆任2件，還能至活動網站登錄抽鼓鼓呂思緯高雄演唱會門票，每名2張，市價5,160元/名，共30名。

另外全聯阪急麵包即日起至4/14推出「羅宋大賞」，推出5款不同風味，包括「經典奶香羅宋」、「香濃起司羅宋」、「濃厚金沙羅宋」、「莿桐香蒜羅宋」、「福岡明太子羅宋」，均一價30元，4/14前每逢周一、四全品項任2件特價55元。

▲同時還有日系家電Vitantonio集點換購活動。（圖／業者提供）

而看好親子烘焙風潮，3/25～6/9舉行全新一檔「Vitantonio親子甜點派對」點換購，推出日本消費性小家電品牌Vitantonio，主打清新日式風格簡潔外觀，共7款商品包括「多功能計時鬆餅機」、「厚燒熱壓三明治機」、「手持式攪拌棒5件組」、「無線USB隨行果汁杯」、「不鏽鋼雙層咖啡濾壓保溫瓶」，以及提供「多功能計時鬆餅機」更換的烤盤組合，如「午茶烤盤2入組」、「甜心烤盤2入組」等，最低市價36折起換購。

其中「多功能計時鬆餅機」全球已熱銷出百萬台，今年特別推出櫻花粉新色，只在全聯獨家換購，搭載900W高功率，只需5分鐘時間，就可快速預熱至最佳溫度，讓鬆餅平均受熱，輕鬆烘烤出外酥內軟的口感，並附贈全新食譜本，包含10種日本研發創意食譜，加上多樣烤盤可替換，不論是甜甜圈、杯子蛋糕還是帕里尼等甜鹹食，一台機器就能做出百變美味。用1000福利點或10生鮮積分，再加價2680元就能入手，換算市價約68折起。