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他減10kg練就「自我口交」彎腰猛吸　突爆骨裂聲！一度癱瘓不能動

▲▼腰酸背痛、腰痛、拉傷。（圖／CFP）

▲國外一名男網友練就「自吸絕活」，折腰就能用嘴自慰，沒想到竟弄出病來。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國大型論壇網站Reddit出現獵奇文章，一名男網友聲稱練就「自吸神功」能彎腰幫自己口交，除了做伸展運動增加身體柔軟度，更為此鏟肉10公斤。但某次，正當他在享受絕頂快感時，突然聽見背後發出一聲類似骨頭斷裂的「喀啦」巨響，接著劇痛蔓延整個背部，他全身癱瘓了20分鐘，此後還患上慢性疼痛。

根據《每日星報》報導，Reddit男網友@ GeorgePsychedelic在「今天，我搞砸了」（TIFU）的分類板面發文稱，「我為了舔自己陰莖而折斷了我的背」。他解釋，自己早就這樣做過很多次，而且還自豪地說每一次都有成功，但某天，當他一如往常地拉筋伸展，讓身體更有柔軟度，接著坐在床上，彎腰開始「用嘴DIY」，做到一半卻突然聽到背部發出「嚴重斷裂」的聲響。

▲▼仰臥起坐、男人、腹肌。（圖／CFP）

▲男子聽到骨頭斷裂般的聲響後，背部產生劇痛，但並未說明是肌肉拉傷或有脊椎問題。（示意圖／CFP）

男子表示，「就在那一刻，我聽到『喀啦』地一聲，背部各個地方都劇烈疼痛，不僅站不起來，身體連一寸都動不了，我真的感覺自己癱瘓了。」他靜止地坐在床上20分鐘，直到四肢逐漸恢復知覺，拖著身體到廚房吃了止痛藥，但從那之後，他的背部天天受「慢性疼痛」所苦，每當有人問他是怎麼傷到背的，他就謊稱是運動時不小心受傷。

男子聲稱，為了進行這種自我口交的性行為，他努力減肥10公斤，方便身體正常彎曲，但他也坦承，自己的確是做了「錯誤的嘗試」，「我是真的還想再試一次，但我認為這不是最明智的想法，因為一次的失誤，我的下半輩子可能都要忍受這種痛苦。」他也呼籲其他網友，即使感覺不會怎樣，也要小心地保護自己的身體。

有網友留言表示，「或許你沒有傷到背，有可能是椎間盤突出」、「兄弟，去看醫生吧！不管你覺得自己有多無敵」、「當一個男人努力減掉10公斤，像例行公事般的做伸展運動，我敢打賭，這男人會一路堅持下去」。

還有人開玩笑稱，「那你現在試著從後面來，這樣脊椎應該就能挺直了」、「這讓人忍不住想講出《斷背山》的笑話」。

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