「你要拍下面嘛」視訊自慰遭側錄　男要求刪除險被騙3萬

▲男子誤中網路交友詐騙，被騙5千元，要求刪除不雅影片還要付3萬，善化分局警方據報及時阻詐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南男子誤中詐騙集團網路交友陷井，被誘露出私密部位遭該女子側錄，結果慘遭對方要脅買5千元遊戲點數交付，事後被害人要求刪除影片，對方竟要脅再買3萬元點數交付，被害人向善化分局警方報案，警方及時勸阻未再受騙。

善化分局警方指出，1名男子利用交友軟體「伴伴」結識一名陌生女子，並互加好友以LINE視訊聊天，期間受不了誘惑露出私密部位遭該女子側錄，並以此要脅報案人需購買新台幣5000元點數方將影片刪除，被害人不疑有他，前往超商將序號及密碼交付與該女子；事後該女子又以要求見面刪除影片需確認身分為由，再度要求被害人購買3萬元遊戲點數，被害人心生疑竇，便向警方報案。

報案男子原先拒絕透露是否遭到詐騙，直到警員劉哲偉一一陳述詐騙手法供其回想，該男子才逐漸卸下心防，並向員警說明於Line交友經過，所幸男子想通，才成功攔下購買3萬元遊戲點數詐騙案，未再繼續造成損失。

警方強調，切莫過度依賴、信賴網路交友，同時應避免因為好奇、新鮮、刺激，而與不認識的網友進行裸露身體的視訊對話，聊天中如對方以任何理由傳送不明連結、QR Code要求下載、安裝、輸入個人手機號碼或邀請碼等，也請勿輕易點選輸入，以免個資外洩，成為詐騙集團予取予求的籌碼。民眾如遇可疑為詐騙的情況，請儘速撥打165反詐騙諮詢專線，別讓自己成為詐騙集團口中的肥羊。