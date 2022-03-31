年薪1.5倍「但常態加班2小時」　他憂新公司太操！網掀2派論戰

▲原PO對於現職公司出現了職業倦怠。（示意圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

記者黃品臻／綜合報導

遇到轉職問題，都會讓人猶豫再三。有網友發文求助，因為近期對於現職公司產生職業倦怠，因此透過朋友推薦去面試了另一間公司，沒想到順利錄取，雖然新公司薪水更高、獎金也很敢給，不過也更操，讓他很猶豫到底要不要挑戰看看，文章掀起網友2派論戰。

該名網友在PTT的WomenTalk板上以「知道新公司很操，還會去報到嗎」為題發文，提到對現在任職的公司有點職業倦怠，因此被朋友推薦去對方公司面試，沒想到順利錄取。原PO表示，「新公司算是這個產業的前三大公司，非常有名，獎金也很敢給，年薪是現在公司的1.5倍。」

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不過讓原PO很猶豫的一點是，新公司的操勞程度遠比現職公司高出許多，不僅每天基本都會加班2小時，有時連中午午休都需要開會，讓他很煩惱究竟要不要轉職去挑戰看看。

▲原PO猶豫要不要轉職到很操的新公司挑戰。（圖／翻攝自PTT）

文章一出，網友們分成2派掀起論戰，支持轉職的人表示，「試試看沒什麼不好的，你還有離職的選項」、「大部分會去面試就是有進去上班的心理準備了吧」、「去啊，看自己的極限在哪」、「別人很操，不代表自己也會操，或覺得這樣算操」、「前陣子我也是遇到幾乎雷同的狀況，最後選擇挑戰新工作，原因只是因為還年輕（跟原po同年紀），怕年紀大了沒好的經歷，到哪人人都不要」。

不支持的網友們則認為，「可是老了，大概40過後身體一定會要你付出代價，如果要待，也不要待太久，要有轉職規劃」、「1.5倍，感覺只是加班費而已」、「年紀有了找個能待久的比較重要，錢多你撐不久也沒用」、「工作要看CP值，職業倦怠如果是沒危險性的工作，別輕易換，到新公司會有比職業倦怠更煩、更多的麻煩事，想清楚」、「覺得不加班的時間可以拿來投資自己更划算，不要在乎那點錢」。