信徒質疑顏清標鎮瀾宮董座正當性　中市府：未違反規定

▲台中市政府民政局今下午說明鎮瀾宮董事爭議。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

中二選區立委補選顏寬恒敗選，但顏家爭議尚未落幕，有鎮瀾宮信徒提出質疑，顏清標戶籍不符合鎮瀾宮組織章程規定，卻擔任董事長長達20多年，甚至懷疑市府包庇。台中市政府民政局17日下午澄清表示，主管機關對於寺廟及宗教財團法人僅為監督輔導作為，而鎮瀾宮組織章程有關負責人選任資格，並無明確規定是否設籍，因此無違反規定，但若有相關私權爭執，可由民事法院確定其法律關係。

民政局長吳世瑋表示，個人、法人或團體營業上秘密或經營事業有關資訊，其公開或提供有侵害該個人、法人或團體權利、競爭地位或其他正當利益者，應限制公開或不予提供。除對公益有必要或為保護人民生命、身體、健康有必要或經當事人同意者，則不在此限。而宗教團體內部組織章程涉及該團體內部行政運作、管理方法、組織成員資格、權利等重要事項，為該團體經營事業所產生的重要知識、信用等正當利益，屬政府資訊公開法第18條第1項第7款規範保護範疇，申請人申請宗教團體內部組織章程，需考量其是否具有利害關係，若無利害關係，民政局自應受政府資訊公開法限制。

吳世瑋強調，對於民意代表指出要求民政局提供大甲鎮瀾宮組織章程遭拒，民政局絕無刻意拒絕提供，依現行民意代表個人行使職權，一般僅有出席權、發言權、表決權、質詢權等，因此民意代表個人尚無可行使文件調閱權的法律依據。至於，以一般人民身分請求行政機關提供行政資訊，則需依行政程序法及行政資訊公開辦法相關規定辦理。而內政部如有公務上需求發文民政局調閱鎮瀾宮組織章程，民政局將依「行政程序法」第19條規定行政協助。

吳世瑋指出，寺廟管理或監察組織成員是否須具備信徒資格才能擔任，須於章程中規定，若章程中未規定，不得以不具信徒資格為由不予備查選舉結果。民政局依中央內政部行政函釋規定，依法辦理，勿枉勿縱，「鎮瀾宮組織章程有關負責人選任資格，並無明確規定是否設籍」，基於宗教團體自治原則，有關負責人選任資格及方式，自應由宗教團體自行認定，倘有爭議，可循司法途徑解決紛爭。