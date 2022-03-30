海量確診足跡環球購物中心、微風、Citylink都中　壽司郎縮短營業時間

▲有確診個案活動範圍在南港區域，CITYLINK、環球購物中心均有足跡。（圖／記者姜國輝攝）

記者蔡惠如／綜合報導

中央今30日宣布本土新增個案達56例，多條傳播鏈擴張，而許多個案傳染源未定，北市府與新北市府今公布確診者足跡，因案例多有不少購物中心、百貨賣場都在列，包括新北中和環球購物中心、環球購物中心南港車站、南港Citylink、特力屋南港店、微風台北車站等，目前業者均表示清消完成，正常營業不受影響。

北市府今公布5張足跡圖，包括台灣銀行館前分行的懷孕櫃員（案23063）、新北市汐止婦人（案23023）、新北中和某社區個案（案23030）、案23184和案23070等，足跡分別到過環球購物中心南港車站、南港Citylink、特力屋南港店、微風台北車站等。

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確診者於3／25下午1：47分至2：30分至微風台北車站大河屋燒肉丼串燒店用餐，微風表示昨獲通知後，便於閉店後清消，目前正常營業，另有個案餘3／25中午12：45至晚上8：51分，依序前往南港Citylink藏壽司、特力屋南港興華店，Citylink回應，3／28接獲衛生局通知，當天閉店後隨即進行消毒作業，壽司郎則請當天值班同仁均在家中居檢，並調派其他分店人員支援，故目前有縮短營業時間。

特力屋則表示，3／28當天接獲衛生局通知，當天閉店即進行清消，由於該店為小型社區店，僅有11名員工，也在通知當天進行即時快篩，所有員工均為陰性，營業時間照常。

而同個確診個案也在3／26下午1：30至2：30在環球購物中心南港車站店滷春秋餐廳用餐，業者表示，3／26確診足跡當日，適逢閉店後進行例行性全館清消，3／28接獲通知當日，閉店後也再加強進行一次全館清潔消毒，目前正常營業。

新北市今新增17例個案，其中，樹林科技廠群聚驗出全新的Omicron序列BA.2.3。衛生局下午公布公共場所足跡，涵蓋超商、超市與賣場等多個地點，其中包括中和環球店的瓦城泰國料理，對此業者表示，於3／29傍晚接獲衛生局通知，因3/26確診足跡當日閉店後已進行例行性全館清消，接獲通知當日閉店後也再加強進行一次全館清潔消毒，故正常營業。