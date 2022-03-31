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防疫最經典的金句？「我負責」排第二　網狂刷這8字苦笑了

▲新冠肺炎疫情三級警戒降級二級警戒,台北市公園涼亭開放▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲因防疫關係，有許多語句都相當流行。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

本土疫情再度升溫，緊張之餘，也有網友討論起「防疫金句」，在這麼多的名詞和語句之中，大家覺得哪個最經典呢？貼文隨即引發討論，其中，被網友點名最多次的則是「粗暴言論，大可不必」。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「防疫期間最經典的金句是什麼」為題丟出討論，提到在防疫期間，出現了許多流行的名詞或語句，比方說微解封、類普篩等，大家覺得最經典的金句是什麼？

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貼文曝光後，底下網友紛紛留言回應，「校正回歸吧，剛看到的時候真的無法理解」、「絕對是世界怎麼跟得上台灣」、「不要太不滿」、「你的心態很不健康」、「人與人連結」、「類普篩」、「台灣只示範一次」、「滾動式調整，滾你X師」、「超前部署」、「晚了我們就不要了」、「強化二級警戒」、「居心叵測」、「Duck不必跟人與人的連結好難選喔」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友熱議。（圖／翻攝自PTT）

在眾多留言之中，被最多人點名的就是「粗暴言論，大可不必」，另外，「我負責」則排名第二，「鴨子（Duck，大可）不必」、「粗暴的言論」、「粗暴的言論Duck不必」、「你這發言不健康，粗暴言論大可不必」、「大可不必、我說我負責、不要太不滿」、「我已經負責了」、「保證是我負責，負了什麼責」、「我負責，什麼都擋得下來，超強」、「我負責絕對第一」。

本站曾報導《柯P「想砸病歷」嗆石崇良講幹話　陳時中：大可不必用粗暴的話評論》，當時因中央與地方公布的醫院空床數不同，讓柯文哲怒嗆中央「腦袋裝水泥」、「病歷早就砸過去」；陳時中對此回應，「不應用粗言論來回應，這樣大可不必」。

至於「我負責」，本站也曾報導《3+11始末一次看！陳時中3度喊「我負責」　鄉民火了：700多條人命》，面對立委質詢「3+11政策」以及「沒有會議紀錄」，讓陳時中三度喊話「我負責」；只不過，此話就讓不少網友調侃，「用嘴巴負責任」、「扛得起嗎？700多條人命」。

▼3+11時間軸。（圖／ETtoday製）

▲▼3+11時間軸 陳時中3喊我負責（圖／ETtoday製）

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