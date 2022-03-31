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快訊／板橋海山國小1學生確診　全班緊急停課10天

▲▼板橋海山國小。（圖／取自海山國小臉書粉絲團）

▲板橋海山國小。（圖／取自海山國小臉書粉絲團）

記者許敏溶、張乃文／台北報導

本土疫情延燒校園，多所學校皆傳出師生染疫。新北市板橋區海山國小今傳新增1名學生確診，據了解，校方宣布該學生班級於今起停課10日，預計於4月11日復課，並針對相關相關人員匡列、採檢。而《ETtoday新聞雲》向海山國小求證，校方則說統一由新北衛生局回應，不願證實是否有學生確診。

新北市衛生局說明，該名確診者為下午會公布的個案，因為仍在疫調中，相關事宜下午會一併說明。而依教育部校園因應「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情停課標準，如1班有1位師生被中央流行疫情指揮中心列為確定病例，該班停課10天。

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本土疫情升溫，根據教育部校安通報系統統計，截至昨天下午3時止，共有雲林縣、台北市、高雄市、基隆市、新竹縣、新北市、桃園市、新竹市及宜蘭縣計9縣市、17所園校（含幼兒園1所、國小6校、國中3校、高級中等學校3校、大專校院4校），採全校或部分班級停課（含線上教學）。

除了新北，各地校園今早也傳出確診個案，高雄公布新增4例本土案例，1例為3月26日參與台中婚宴之密切接觸者及其2位同住家人，同住家人就讀高雄市某國小同一班級，同班師生及補習班師生採檢全數陰性。

政大則是有確診者足跡，校方於官網公告，上週五（25日）舉行校園徵才博覽會，而北投健康中心昨天來電通知，指上週五下午4點到5點中間，確診者進入政大校園約30分鐘，因為該時段為徵才博覽會廠商收攤時段，該確診者並未與學校學生有接觸，北投健康中心經詢問疾管署，疾管署說因為在戶外，且進入時間短，學校僅需要進行場地消毒即可，目前無需進行校內疫調。

新竹縣新增2名本土個案，其中一名為5歲男童，其曾與台北案在燒肉店同桌用餐確診，經一採陰性、二採陽性後確診，Ct值僅有14.1，目前就讀一所幼兒園，衛生局緊急匡列採檢145人。

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