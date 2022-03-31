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大陸 大陸焦點 特派現場

上海宣布「全域靜態管理」 　拚「社會面清零」

▲▼上海半封城。（圖／路透社）

▲上海「半封城」。（圖／路透社）

文／中央社

本已分兩批次封控的上海，官方30日深夜發布，因應COVID-19疫情，採取「全域靜態管理」、全員核酸篩查、全面疫調排查、全民清潔消殺等綜合防控措施，盡早實現社會面清零。

根據微信公眾號「上海發布」，上海全市領導幹部大會30日晚間舉行，並以視訊方式連線到全市所有街鎮，對疫情防控工作進行再動員、再部署、再落實，共3000餘人參加會議。

中共上海市委書記李強在會上強調，必須以嚴格徹底的管控舉措確保核酸篩查工作「按時按質」完成，要千方百計集中資源和力量，解決疫情防控的關鍵性、支撐性問題。

▲▼上海半封城。（圖／路透社）

他說，由Omicron病毒變異株引發的疫情發生以來，很多基層一線工作人員已經連續奮戰20餘天。當前正處於疫情防控最吃勁、最關鍵的階段，「再苦再累也要抗住頂住」。

李強說，要堅定堅決實施好這一輪全面核酸篩查工作，採取全域靜態管理、全員核酸篩查、全面流調（疫調）排查、全民清潔消殺等綜合防控措施，分批實施、無縫銜接，真正把風險人群管住，盡早實現社會面清零。

他還提到，篩查期間嚴格落實「人不流動、足不出戶」，確保「不漏一戶、不落一人」。

在保障生活物資供應方面，他要求把大型農貿市場、連鎖超市和生鮮電商等線上線下企業組織起來，強化調度，確保充足的貨源供給及社區配送等。

▲▼上海半封城。（圖／路透社）

李強強調，「上海是一座光榮的城市」，曾經面臨過不少艱難時刻，「但一代代共產黨人都從未畏懼，敢於贏得勝利」。他要求在此抗疫的關鍵時刻，上海的黨員和幹部要挺身而出。

「上海發布」並在31日清晨發出中共上海市委和上海市政府給上海市民的一封信，表示全市上下堅決貫徹中共總書記習近平的重要講話和指示批示的精神，堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針不動搖。

信中說，從3月28日起，在全市範圍內開展新一輪切塊式、網格化全員核酸篩查。作為一個擁有2500萬常住人口的超大城市，要順利完成全員核酸篩查、早日打贏疫情防控阻擊戰，離不開所有市民的支持配合，「有些市民朋友已經多日處於封控之中」，對他們致上感謝。

上海從3月28日開始分區分批實施核酸篩查，第1批至4月1日凌晨5時解封，第二批則自4月1日凌晨3時起，4月5日3時解封。根據最新的指令，即使尚未正式進入封控的地區也已經被要求「全域靜態管理」。

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