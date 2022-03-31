疫情升溫！衛福部宣布4月維持防疫措施　唱歌戴口罩、餐飲業落實實聯制

▲國內新冠疫情狀況。（圖／行政院提供）



記者杜冠霖／台北報導

國內本土疫情升溫，行政院院長蘇貞昌31日在行政院聽取衛福部「COVID-19疫情現況及應處報告」，衛福部表示，衛福部進一步表示，因應國內疫情，將持續維持現行防疫措施，如唱歌須戴口罩、餐飲場所嚴格落實實聯制、宴席不得逐桌敬茶敬酒，離開座位戴口罩等。

根據衛福部公布調整措施，4月1日至30日將維持現行防疫措施，4種可免戴口罩之場合、活動包含：1.於室內從事運動、2.於室內拍攝個人、團體照時、3.自行開車，車內均為同住者或無同車者時、4.直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作、活動。

另外賣場、超市、市場不另外要求人流管制、開放試吃、高鐵、台鐵、公路客運、船舶、國內航班開放飲食，但宴席間仍不得逐桌敬茶敬酒。

衛福部也強化特定娛樂場所防治作為，包含進場顧客提供3劑疫苗證明、落實實聯制、所有工作／從業人員接種疫苗兩劑且滿14天、第二劑滿3個月者應接種第三劑、全國上述工作人員3/27至4/30需每周進行一次快篩，陰性者才可提供服務，另外基隆停業之小吃店／卡拉OK工作／從業人員，復業後應具3天內PCP陰性證明，副業兩周內每兩天快篩、每周PCR1次。

▼COVID-19疫情現況及應處。（圖／行政院提供）



衛福部指出，全球疫情雖略緩仍嚴峻；國內疫情社區風險上升，出現不同場域及散發感染事件，政府相關監測、應變、醫療整備等工作務必不可鬆懈，讓國人安全且安心。

衛福部提醒，隔離或檢疫民眾，於自主健康管理期間應配合快篩並主動雙向簡訊回報結果；其他民眾也應提高警覺，如出現呼吸道症狀，風險地區可利用鄰近社區篩檢站，或可至公費COVID-19家用快篩試劑定點診所，由醫師評估發放試劑自我快篩，以利衛生單位及早發現可能病例，採取防治工作，阻斷傳播鏈。

另針對特定娛樂場所、宗教場所與宗教集會活動，衛福部也將進行強化防治作為，加強防範與管理。

衛福部表示，清明連假即將到來，呼籲民眾不必過度恐慌，掃墓可以提前或戶外祭拜，落實分散人流、實聯制、量體溫、消毒等措施；連假期間減少與不特定人士出遊聚會，遵守戴口罩、保持社交距離等防疫規定；並且儘速完成2劑及追加劑疫苗接種，才能獲得完整保護力和多重保障，嚴守社區防線，維護自己和家人健康。