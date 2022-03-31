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俄軍拒絕命令、意外擊落友機！　英情報主任：士氣低落已厭戰

▲▼俄軍坦克的Z字符號。（圖／路透）

▲俄軍在烏行動受阻，讓俄國總統普丁對實際狀況的判斷受到外界質疑。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國三大情報機構之一「政府通信總部」（GCHQ）主任佛萊明（Jeremy Fleming）指出，普丁對烏克蘭嚴重誤判，而且部分俄軍官兵拒絕執行命令。

CNN報導，佛萊明出訪澳洲坎培拉，表示俄羅斯入侵烏至今將近40天，現在愈來愈確信普丁對烏克蘭的判斷大幅失準，「很明顯地他誤判了烏克蘭人民抵抗的意志力」。他說連普丁自己都高估了俄軍的閃擊戰能力。

「我們看到俄羅斯的士兵們缺乏武器、士氣低落，拒絕執行上級下達的命令，摧毀他們自己的武器裝備，還會意外擊落他們自己的軍機」，佛萊明分享英國獲取的情報，但並未指名發生的時間和地點。

佛萊明還表示國家網路安全中心（NCSC）觀察到，俄羅斯企圖對烏克蘭政府和軍隊系統進行干擾，俄羅斯網軍企圖攻擊的對象還不只烏克蘭，也會包括支持烏克蘭並對俄國進行制裁的國家。

佛萊明也很肯定俄軍已在利用包括瓦格納集團（Wagner group）在內的傭兵團，以及外籍兵團協助入侵烏克蘭，他說這些「打手」就像俄軍的影子分支，負責執行風險更大的任務。瓦格納集團已經在準備要將部隊送進烏克蘭，協助俄軍作戰。

俄羅斯日前承諾將減少在基輔和北部大城切爾尼戈夫的軍事行動，並稱此舉是為增加和談意願的可信度，不過之後的軍隊動向和情報卻讓烏克蘭及美國認為，俄軍的後撤只是作為佯攻的手法之一，真正目的是趁機調動、重新部署軍隊。佛萊明也表示俄軍正在轉移其他戰場的軍隊到烏東，同時召集新血加入戰鬥，而這些外籍傭兵很可能是作為前線砲灰，讓俄軍可以降低戰損率。

至於中國的角色，佛萊明則表示俄中有可能還會和另外2個國家，在烏克蘭衝突中「緊密合作」。

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