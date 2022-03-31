地雷落入戰壕爆炸！俄羅斯第8位上校戰死　專家：克宮戰略失誤

▲俄軍第200獨立摩托化步兵旅指揮官庫里爾在哈爾科夫戰死。（圖／翻攝自Facebook／AFU StratCom）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯最近又傳出有高級軍官在烏克蘭的戰爭中隕命。基輔指出，他們在哈爾科夫（Kharkiv）殲滅了俄軍第200獨立摩托化步兵旅指揮官庫里爾（Denis Kuril），是俄軍在戰役中損失的第8名上校。專家認為，俄羅斯在戰役中有大量軍官戰死，反映了克里姆林宮的戰略失誤。

《每日郵報》援引烏克蘭軍方新聞辦公室消息指出，庫里爾上校是俄軍近一個月來，一連串被擊殺軍官中的其中一位。在侵略哈爾科夫的過程中，一枚烏克蘭地雷正好在他的戰壕中引爆，導致同個戰壕的一名師長、一名營長和一名飛機控制員死亡。

第200獨立摩托化步兵旅是俄羅斯入侵至今損失最多的步兵旅，旗下共有2個營戰術群（BTG）慘遭烏軍摧毀，全旅損失1500名士兵。俄羅斯目前已有8名上校和7名將軍在烏俄戰爭中喪命。專家表示，相關數據反映了克里姆林宮在這場戰爭中的戰略失誤。

俄羅斯官方自2月24日發動軍事入侵以來，只2次公布過傷亡人數。俄軍在3月2日宣布的死亡人數為498人，25日更新至1351人，皆遠低於西方及烏克蘭的估計。烏克蘭官員認為，俄軍如今已損失1.7萬人，而美方則預計，俄軍的陣亡人數已逾萬人。