撤離基輔有目的？　俄軍認了「只是部隊重組」集中火力解放頓巴斯

▲基輔附近地區被毀的俄羅斯軍車與裝甲運兵車。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄羅斯軍方最近一份報告顯示，俄軍先前承諾要減少基輔和切爾尼戈夫的軍事活動，僅僅是因為部隊正在進行「計畫性」的重新部署，在完成基輔周邊的主要任務後，將加強重點地區行動，優先專注於徹底解放頓巴斯（Donbas）的目標。

根據《衛報》報導，俄羅斯29日在伊斯坦堡的談判中承諾，將減少在基輔與切爾尼戈夫的軍事行動，被外界視為一次「有意義的進展」，露出一絲和平曙光。然而，俄羅斯國防部30日在Telegram上發布每日例行報告中坦承，減少軍事活動的目的是為了重新部署該地區的軍隊，並將目標放在「徹底解放」烏克蘭東部的頓巴斯地區。

▲五角大廈發言人柯比（John Kirby）30日表示，過去24小時約20％的俄軍離開基輔周圍，部分已撤進白俄羅斯。圖為基輔附近前線的烏克蘭軍人。（圖／路透）

俄國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）在聲明中表示，俄軍在基輔和切爾尼戈夫戰線的所有主要任務已經完成。他稱，俄軍第一階段計畫是迫使烏克蘭集中力量、資源與軍備以守衛大型城市，包括首都基輔，「把他們困在戰場上，無須攻陷城市，避免造成平民傷亡，對烏軍造成重創，使其無法投入大量兵力在頓巴斯主要戰線。而這些目的均已達成。」

此前，烏克蘭武裝部隊總參謀部的報告稱，俄軍正從基輔與切爾尼戈夫撤軍，但這項行動只是「單一部隊的輪替」，目的是為了誤導烏方的軍方領導層，部分跡象顯示，俄軍正在重新集結部隊，將主要力量集中在東部戰線。美國五角大廈也認為，這些部隊進行改裝、整補，接著很可能就會被調往烏克蘭的其他戰場。

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