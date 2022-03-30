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大陸日增本土8653例！上海近6000例再創新高　拒不檢測恐背刑責

▲▼上海半封城。（圖／路透社）

▲上海半封城。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

上海日增本土感染再創新高！據上海市衛健委通報，29日，新增本土新冠肺炎確診病例326例、無症狀感染者5656例，合計達5982例。上海市司法局警告，疫情期間，若拒不配合核酸檢測恐有刑責。此外，大陸宣布新增本土確診症1563例，本土無症狀感染者7090例，累計8653例。

大陸衛健委30日通報，新增本土病例1565例（吉林1150例，其中長春市875例、吉林市268例、四平市7例；上海326例，其中浦東新區169例、徐匯區34例、寶山區33例、閔行區29例、松江區15例、嘉定區9例、靜安區8例、虹口區7例、黃浦區6例、普陀區6例、楊浦區3例、長寧區3例、金山區2例、奉賢區1例、崇明區1例；河南26例，均在周口市；黑龍江16例，其中佳木斯市15例、哈爾濱市1例；浙江8例，其中嘉興市3例、湖州市3例、杭州市1例、麗水市1例；福建7例，其中泉州市6例、莆田市1例；河北6例，其中秦皇島市3例、廊坊市3例；遼寧5例，其中沈陽市3例、營口市1例、葫蘆島市1例；山東4例，其中青島市1例、棗莊市1例、泰安市1例、德州市1例；安徽3例，其中淮南市2例、蕪湖市1例；湖南3例，其中長沙市2例、婁底市1例；北京2例，均在通州區；天津2例，其中南開區1例、東麗區1例；廣東2例，其中深圳市1例、珠海市1例；江蘇1例，在泰州市；江西1例，在南昌市；海南1例，在萬寧市；重慶1例，在雲陽縣；貴州1例，在貴陽市。

當日新增本土無症狀感染者7090例（上海5656例，其中浦東新區2018例、徐匯區1054例、閔行區957例、寶山區329例、嘉定區244例、松江區219例、靜安區172例、黃浦區106例、普陀區106例、楊浦區95例、奉賢區94例、青浦區84例、虹口區66例、崇明區55例、長寧區33例、金山區24例；吉林1032例，其中吉林市680例、長春市348例、四平市2例、遼源市1例、白城市1例；福建85例，其中泉州市82例、漳州市2例、莆田市1例；河北75例，其中唐山市54例、廊坊市21例；遼寧52例，其中沈陽市32例、營口市16例、葫蘆島市2例、大連市1例、鞍山市1例；江蘇32例，其中蘇州市16例、徐州市10例、南京市1例、無錫市1例、南通市1例、鹽城市1例、泰州市1例、宿遷市1例；安徽31例，其中淮南市24例、蕪湖市3例、馬鞍山市2例、銅陵市1例、阜陽市1例；黑龍江24例，其中佳木斯市17例、哈爾濱市6例、伊春市1例；山東23例，其中濱州市12例、青島市4例、臨沂市3例、濟南市1例、淄博市1例、煙台市1例、泰安市1例；廣東14例，其中深圳市7例、肇慶市4例、東莞市2例、茂名市1例；廣西13例，其中百色市9例、防城港市3例、崇左市1例；河南10例，其中漯河市4例、鄭州市2例、安陽市1例、信陽市1例、周口市1例、駐馬店市1例；甘肅10例，其中蘭州市9例、定西市1例；江西9例，均在南昌市；浙江7例，其中嘉興市5例、杭州市1例、臺州市1例；天津6例，其中西青區3例、南開區1例、濱海新區1例、靜海區1例；雲南3例，其中德宏傣族景頗族自治州2例、文山壯族苗族自治州1例；新疆2例，均在烏魯木齊市；山西1例，在忻州市；內蒙古1例，在赤峰市；湖北1例，在黃岡市；湖南1例，在長沙市；海南1例，在萬寧市；重慶1例，在雲陽縣。

面對疫情持續升溫，3月28日5時起，上海市以黃浦江為界分區分批實施核酸篩查。第一批，浦東、浦南及毗鄰區域先行實施封控，開展核酸篩查，4月1日5時解封；第二批，4月1日3時起，對浦西地區實施封控，開展核酸篩查，4月5日3時解封。

據央視新聞報導，上海交通大學醫學院上海市免疫學研究所教授王穎表示，由於Omicron傳播能力特別強，為盡快實現社會面清零，本輪篩查，對於獲得目前上海地區病毒傳染的基礎數據具有重要的意義。

上海市司法局29日晚間特別發布一份「問答指引」表示，根據大陸《傳染病防治法》、《上海市公共衛生應急管理條例》等有關規定，疫情期間拒不配合核酸檢測等疫情防控措施，需依法承擔相應法律責任，並有可能被列入失信信息，依法採取懲戒措施。若因此導致公共衛生事件發生或危害擴大，給他人人身、財產造成損害的，應當依法承擔民事責任；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

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