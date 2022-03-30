快訊／海軍士官台中足跡曝　網美餐廳喝喜酒...好樂迪夜唱3小時

▲台中市府公布確診者足跡表。（圖／市府提供）

記者游瓊華／台中報導

國內本土確診個案多點爆發，今天新增56例，台中雖無確診者但傳出高雄服役海軍等3名確診者到台中參加婚宴。台中市政府也公布足跡，3人係到台中網美餐廳台中歌劇院VVG餐廳參加喜宴，在台中三天兩夜行程中還入住林酒店、文旅台中鳥日子，以及到一中商圈好樂迪三民店夜唱！

台中市政府衛生局今(30)日接獲外縣市通知，有3例本土確診者在3月25日、26日及27日有台中市活動足跡，全國案號分別為23266、23268及23277，CT值分別在11至20之間，相關足跡點已通知全面清消，並掌握接觸者198人，將持續疫調採檢，全力防堵疫情。

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▲台中市環保局緊急清消足跡處包括林酒店。（圖／記者游瓊華攝）



衛生局表示，接獲通知後立即展開疫調，3名個案於3月26日於台中市VVG餐廳參加婚宴，婚宴親友來自外縣市者將由當地衛生局追蹤安排PCR採檢。確診個案3月25日、26日及27日在台中市的足跡有林酒店森林百匯自助餐、left左派酒吧、台中鳥日子、好樂迪KTV台中三民店、有益肚包雞，衛生局持續疫調及執行接觸者匡列中。

▲台中市政府緊急開設快篩站。（圖／市府提供）



衛生局也說，今明兩日於澄清醫院中港分院(側門採檢站)、林新醫院(惠中路大門口)、台中醫院(急診篩檢站)開設社區快篩站，請同時間足跡重疊的民眾，前往快篩及監測自我健康狀況。

▲台中市環保局緊急清消足跡處包括林酒店、台中鳥日子、左派酒吧以及台中歌劇院。（圖／環保局提供）



稍早台中國家歌劇院宣布，今起閉館大清消至3月31日，原定明天早上要舉辦的記者會也取消，歌劇院表示，因應疫情變化，台中國家歌劇院配合政府疫調作業，3/30(三) ─ 3/31(四)全天閉館進行全館清消作業，歌劇院以最嚴謹且高規格的防疫措施提供民眾一個「安心場館」。

此外，原訂3/31(四) 2022 NTT-TIFA王連晟《客廳》宣告記者會延期辦理；3/31 (四) 13:30、16:00、19:00劇場導覽《 Q2Q》取消；3/31 (四) 19:30《《祈禱》女高音林孟君2022獨唱會》延期至5/28(六)。