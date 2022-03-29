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俄防長：殲滅600外籍傭兵「500人跑了」　烏克蘭空軍全滅

▲▼俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 俄羅斯國防部長紹伊古。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄烏開打逾一月，俄軍頻頻被指進攻不力，但俄國國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）29日稍早宣布，這場軍事行動的第一階段目標已經達成，接下來將專注於解放烏東。他也宣稱，已經殲滅600名外籍傭兵，還有500人逃離，且烏克蘭空軍、防空系統皆被消滅。

綜合俄媒《俄新社》、《衛星通訊社》報導，紹伊古29日表示，過去一個月來在打擊烏克蘭外國雇傭軍上取的成功，約有600人被殺，另有500人自願離開烏克蘭。

俄國總統普丁上月24日宣稱，這場特別行動是因頓內茨克人民共和國（DPR）及盧甘斯克人民共和國（LPR）向俄國求援，請求保護他們免受烏克蘭政府軍攻擊而起，主要目標是實現烏克蘭非軍事化及去納粹化。時隔逾1月，紹伊古29日表示，俄國已經完成這項行動第一階段的主要目標。

紹伊古說明，整體來說，第一階段行動的主要任務已經完成，烏克蘭軍隊戰鬥能力大幅下降，使俄軍現在能夠集中精力實現主要目標，也就是解放頓巴斯地區（Donbass）。

紹伊古提到，行動開始至今，烏國空軍及防空系統已被消滅，海軍則在行動初期就不復存在，「俄羅斯武裝部隊將繼續進行特別軍事行動，直到原定目標實現為止。」

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