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通訊軟體交友竟遭恐嚇詐騙　南警攔阻李女被騙4萬案

▲21歲李姓女子遭網路交友詐騙4萬元，對方並恐嚇要找竹聯幫找被害人麻煩，李女向市警五分局警方求助，警方及時攔阻未受騙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲21歲李姓女子遭網路交友詐騙4萬元，對方並恐嚇要找竹聯幫找被害人麻煩，李女向市警五分局警方求助，警方及時攔阻未受騙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

21歲李姓女子在網路通訊軟TINDER認識暱稱「嘉佑」之男子，雙方約定27日見面，隨後竟有自稱「嘉佑」經紀人要求李女買4萬元遊戲點數交付認證，否則要竹聯幫找李女麻煩，李女向市警五分局警方求助，警方及時攔阻李女受騙。

▲21歲李姓女子遭網路交友詐騙4萬元，對方並恐嚇要找竹聯幫找被害人麻煩，李女向市警五分局警方求助，警方及時攔阻未受騙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警五分局指出，3月27日晚上6時17分許，21歲的李姓女子以手持電話神情緊張，步行至五分局門所巡佐陳慶璋、警員楊仁杰面前，經巡邏員警主動向前關心，得知李女疑似遭詐騙之情形，該詐騙集團要求李女至附近超商購買40000mycard點數，再以照片拍照之方式回傳。李女心覺可疑而向警方諮詢，經警方告知後成功攔阻，李女才未遭詐騙。

▲21歲李姓女子遭網路交友詐騙4萬元，對方並恐嚇要找竹聯幫找被害人麻煩，李女向市警五分局警方求助，警方及時攔阻未受騙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方指出，21歲李女係3月25日在網路通訊軟體TINDER認識暱稱「嘉佑」之男子，雙方透過網路通訊軟體攀談，並約定27日見面。但自稱「嘉佑」之經紀人便以手機門號（私人隱藏號碼）撥打李女手機，要求李女必須支付第一次見面的認證費用新台幣4萬元，不然就是意圖取消見面，他會找他名下堂口竹聯幫來找李女麻煩，李女接電話當時，剛好走在路上，所以十分緊張，而警方剛好從李女身旁走過，並主動尋求李女是否需要協助，李女告知警方所遇到的狀況後，經警方電話回電證實該私人電話與網路通訊軟體暱稱「嘉佑」之男子均屬詐騙集團。

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