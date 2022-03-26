熟女接詐騙電話溫柔開導　騙子動了真感情：我會回去自首！

記者蔡紹堅／綜合報導

重慶30多歲女子小力（化名）日前接到一通詐騙電話，很快就揭穿了對方，但令人驚訝的是，詐騙份子沒有惱羞成怒，也沒掛掉電話，反而叮嚀小力要小心各種詐騙手段，還強調自己「一定會回去自首。」

小力18日下午3點多接到電話，詐騙份子為男性，自稱是某個平台的客服人員，要小力協助處理一些身份驗證的問題。由於小力根本沒有使用過該平台，加上對方的口音不太標準，很快就起了疑心。

▼小力拿著電話到警局跟詐騙份子聊天，希望能提供警方一些線索。（圖／翻攝微博）



小力告訴對方，自己一個月薪水才一兩千元，沒那麼多錢給人騙，「你們想騙的肯定是有錢但腦子又不怎麼轉的，可惜我不只沒錢，腦子還轉得快！」「你們現在名單不會還是手寫本吧？那我的電話是在你手上的筆記本裡，還是在你電腦文件裡？都沒有什麼詐騙系統嗎？」「你們的工作也很不容易啊！」

令人驚訝的是，詐騙份子被揭穿後沒有惱羞成怒，反而坦然承認，先是說自己人在柬埔寨，已經做了這行8年，又承諾不會再打電話過來，並提醒如果有其他人冒充網購平台打電話來，都不要接聽，最好再去網路上下載反詐騙的App，避免受騙。

詐騙份子還溫柔的說，「妳本來就沒錢，如果再被騙了，就是傷口上灑鹽，雪上加霜！」

小力聽完以後一頭霧水，不知對方是把她當成了朋友，還是想消除罪惡感，感覺對方應該是良心未泯，於是耐心勸說對方回來自首，詐騙份子最後竟然也鄭重承諾，「我知道，我一定會回來自首的！」

事件曝光之後在網路上引起大量討論，許多人都感到不可思議，「第一次聽說有詐騙份子教人反詐騙！」「應該是戀愛了，小力的聲音太好聽。」「居然感化了詐騙份子，功德無量。」