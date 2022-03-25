標哥怒了！大甲鎮瀾兒童家園被駭　300捐款人狂接詐騙電話

▲鎮瀾兒童家園公益網站遭駭客入侵，捐款人資料外洩，因而讓部分捐款人慘遭詐騙，檢警今也加重詐欺與洗錢罪起訴2名車手。（圖／資料照）



記者鄧木卿／台中報導

大甲鎮瀾宮所屬的「鎮瀾兒童家園」，去年8月遭駭客入侵，導致捐款者個資外洩，詐騙集團假冒兒童家園的工作人員，讓不知情民眾信以為真，依指示操作提款機匯款騙財，累計至少有8人受害，詐騙金額更高達90萬元。檢警事後逮捕陳姓與葉姓車手，查出2人涉嫌6件詐欺案件，其中3案與鎮瀾兒童家園有關，檢察官調查後依加重詐欺與洗錢罪，起訴2人。

起訴書指出，負責維護「鎮瀾兒童家園」網站的資訊公司，因遭駭客入侵，而導致捐款者資料外洩，淪為詐騙集團眼中的待宰羔羊，短短2天內至少有300人接到詐騙電話，並有8人受害，損失金額達90萬餘元。

而該詐騙集團取得捐款者的相關資料後，則向民眾表示，要求提供信用卡資料核對身分、因系統設定錯誤，要民眾依指示到ATM或網路銀行操作解除設定，因而詐得不少金額或取得民眾帳戶資料，以做為人頭帳戶使用。

其中有3案是由22歲的葉姓男子指示21歲的陳男，前往拿取被害人的帳戶提款卡，領取被害人的帳戶金額後再轉交給葉男，分別詐得被害人8萬、9萬與2萬元不等。檢警偵辦後，認為葉男與陳男2人犯罪事實明確，依加重詐欺與洗錢罪，將2人起訴。

對此，鎮瀾兒童家園也向民眾呼籲，強調園方不會主動致電給捐款人、要求提供個人資料、核對信用卡、銀行帳戶等號碼，也不會指示捐款人操作、修訂ATM、網路銀行或對帳，請捐款人務必小心。