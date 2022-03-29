桃園男接「客服電話」操作ATM　員警看他搞1個多小時出手了

▲蕭男遭詐騙，警方帶回警所勸導。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導



桃園市60歲蕭姓男子28日晚接到網路客服電話將把他帳戶設定為每月扣款1萬2千元，蕭男在ATM提款機前因不熟操作解除設定，拖延1個多小時仍未完成，巡警二度經過發現可疑後制止，雖阻止蕭男繼續滙出剩餘90萬元，但已損失20萬元。

▲經查證比對存簿後才相信自己遭詐。（圖／龜山警分局提供）

警方表示， 昨日23時龜山分局坪頂派出所員警劉文進執行防制詐欺車手勤務巡經復興一路某銀行，看到蕭姓男子邊接電話及不斷的在操作ATM便向前關心，蕭男依照詐騙集團指示遇警察盤問「要堅定說沒事」的叮嚀，不斷的跟員警表示沒事，員警見蕭男堅決語氣不用協助後離開。

當劉員1個多小時後再次巡邏經過該銀行時，仍見蕭在操作ATM，劉員越覺有異，於是再度前不斷追查細問，發現老翁所言充滿矛盾，電話那頭詐騙集團聽到警方的聲音馬上默不出聲掛掉電話。員警發現老翁陸續匯出20萬元，竟不相信自己遭詐騙，反而質疑劉員是穿制服的假警察，員警不厭其煩向其解說詐騙集團伎倆，並將蕭男帶回派出所查證存款簿，才恍然大悟是自己真的被騙了，也因員警方鍥而不捨的關心勸說下，才讓他保住了剩下90萬元的血汗錢。

從事營建粗工的蕭男晚間接獲到詐騙集團的電話，說因為網路購物公司的內部員工作業疏失，導致他被設定為會員，因此每月將扣款新台幣1萬2千元的會員費，他聽聞之後驚為失色，為了解除會員設定，才會按照詐騙集團的指示到ATM提款機去操作，才會不知不覺之中掉入詐騙集團陷阱。