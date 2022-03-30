鏡電視6點聲明嗆告　蔡壁如反擊：謊言被拆穿惱羞成怒

▲民眾黨立委蔡壁如。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

鏡電視即將於5月8日開播，台灣民眾黨立委蔡壁如30日痛批，鏡電視與《鏡週刊》違法共用人力名單，「鏡電視說謊騙來的執照，可以不撤嗎？」對此，鏡電視急發6點聲明，質疑蔡與台北市政府勞動局違反《個人資料保護法》，將提出告訴追究法律責任，但蔡壁如下午再嗆，鏡電視在謊言遭拆穿後惱羞成怒，提出不實誣陷來模糊焦點，令人不齒。

鏡電視對於蔡壁如指控，發布6點聲明指：第一，該公司於2022年1月函覆NCC函文中，已提供2021年7月至12月全公司員工投保清冊，並說明除依營運計畫書之編制內員工外，另有專案聘僱人員，負責公司籌設等相關工作；第二，在籌設之初，即是由精鏡傳媒公司同仁負責規劃、籌設，在提送NCC第一版的營運計畫書中均明確載明，去年10月專案聘僱工作結束，精鏡傳媒同仁已全部離職。

鏡電視指出，第三，目前該公司依提報NCC的營運計畫編制450人中，約有40餘人曾任職精鏡傳媒公司，均為專職專任員工，亦在2022年1月11日函覆NCC函文中明確說明；第四，在執照申設期間，並無欺瞞NCC情事。

鏡電視指控，第五，蔡壁如引用2021年9月的員工資料，指涉該公司目前與精鏡傳媒公司仍有人力共用，為惡意之移花接木，不僅意圖影響NCC獨立機關的決定，並影響輿論傷害該公司聲譽。

鏡電視表示，第六，台北市政府勞動局近日利用職務對該公司違法勞檢，並將員工清冊與投保資料，洩密予蔡壁如，該公司在勞檢時均已錄音錄影存證，勞檢員並自承長官洩密與勞檢員無關等情，將依法提出告訴，追究台北市政府勞動局洩密與瀆職責任，另蔡壁如與台北市政府勞動局違反《個人資料保護法》，洩漏個人資料部分，公司亦將提出告訴，追究法律責任。

不過，對於鏡電視6點聲明回應，蔡壁如仍發出3點聲明反駁：

第一，本人今天於記者會所引用之資料，無任何資料係來自台北市政府。針對鏡電視誣指係台北市政府將員工清冊與投保資料洩密予本人，本人將對鏡電視負責人提起刑事誹謗告訴。

第二，鏡電視於NCC審查過程時回覆「沒有在鏡電視領錢、做鏡周刊之事」、「與鏡周刊並無人員共用」云云，乃虛偽不實之謊言，對此謊言，當初NCC在陳耀祥的主導下，完全未經調查而放水護航，嚴重瀆職。本人今天提出清楚之事證，明確戳破此謊言，未料鏡電視竟在謊言遭拆穿後，惱羞成怒，為模糊焦點，對本人提出不實之誣陷，令人不齒。

第三，本人籲請檢調，立即主動偵辦徹查包括裴偉掏空鏡電視資產之不法背信行為以及不法金流之去向，到底支付哪些裴偉口中的「身份敏感人士」。

