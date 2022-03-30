基隆一天爆增19例延燒4店家！陳時中記者會後「直奔前線」了解

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增13例本土個案，期間又陸續有病例通報，截至目前為止，基隆又新增6例個案，另基隆安樂區獨立個案因有小吃店足跡，因此也併入小吃店相關群聚，總計今天基隆就有19例個案。指揮官陳時中也將在疫情記者會後親赴基隆了解整體情況。

基隆小吃店相關群聚累計數十人，至今疫情還在燒。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中多次直言「地緣牽涉複雜。」他強調，這起傳播鏈有多處不同場域，還擴及學校，表示這起案子現在還沒有收斂，所有案例都需要提高警覺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而基隆市市長林右昌日前因和確診個案有接觸，隔離三天後，上禮拜天開始，持續居家隔離10天，今天是第四天。另外，外傳陳時中在疫情記者會後，要前往基隆視察。

陳時中今在疫情記者會也證實將前往基隆，他表示，要去多了解基隆的情況，因為目前和小吃店同類型場域群聚，還有其他四個場域，場域性質都大致相同，也有幾個行業別群聚，所以要去了解一下篩檢情況。

陳時中也提到，而且目前基隆的檢疫所只有一個，怕到時候醫院都滿了，要去看一下確診跟匡列的分配安排，要全力防堵基隆，所以要到前線了解一下整體情況。