懶人包／清明連假別白跑　新北各大醫院門診時段一次看

▲新北市衛生局整理連假期間仍有疫苗施打服務的醫療院所。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／新北報導

近期本土疫情延燒，指揮中心、各地方政府都鼓勵民眾積極接種疫苗，然而週末起就是清明節4天連假，部分醫療院所休診，新北市衛生局也特別整理連假期間仍有疫苗施打服務的醫療院所，讓民眾不用白跑一趟。

連假首日多數醫院維持週六時段門診，但台大金山分院配合連假調整為休診；連假次日適逢週日，新北市18家（20院區）急救責任醫院門診停診，維持急診24小時正常作業；連假第三日為兒童節，包括淡水馬偕醫院、台北慈濟醫院等10家醫院門診暫停，耕莘醫院兩院區及恩主公醫院等5家醫院則開放上午部分門診。

連假最後一天為清明節，多數醫院休診，但樹林仁愛醫院、耕莘醫院兩院區、瑞芳礦工醫院、台北醫院及樂生療養院等醫院則仍有提供上午時段部分門診服務，新北市衛生局建議，民眾可先電話查詢確認，以免白跑一趟而延誤看診，詳細就醫資訊亦可上健保署服務時段查詢網頁。

新北市衛生局提醒民眾連假外出掃墓或出遊要記得防範蚊蟲叮咬，並做好個人衛生防護措施，勤洗手、戴口罩，保持社交距離及自我健康管理，共同落實防疫工作。如因突發急重症需就醫，新北市急救責任醫院網站均提供急診即時訊息查詢，提供市民就醫參考。

▼新北市清明連假急救任醫院門診時段表。（圖／新北市衛生局提供）

