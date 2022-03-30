男友求婚5年！一聽到免聘金　準婆婆舉杯「謝謝把女兒送給我們」

▲婆婆竟當著娘家人面，喊話「謝謝把女兒送給我們家！」（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

「面對婚禮一點喜悅都沒有！」一名準人妻討拍，娘家爸媽不收聘金，也不要求舉辦訂結儀式，殊不知媒人與準婆婆得知後，當著原PO一家人面前，兩人舉杯喊話「謝謝把女兒送給我們家！」事後，原PO爸媽一臉悶悶不樂，而原PO直言，自己有恐婚症，現在完全無心籌備婚禮了。

一名女網友在Dcard表示，與男友交往8年都還像熱戀期一樣，而男友已求婚5年，原PO卻遲遲不敢答應，原因是「一直很恐婚的我，很討厭傳統婚姻中的不平等」，但看著男友總是鼓勵著自己，原PO才漸漸去面對人生終身大事。

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答應男友求婚後，原PO也積極籌備婚禮，怎料看著婚宴倒數2個月，卻又讓她害怕退步了。她接著緩緩苦訴，日前娘家與婆家吃飯聊婚事，準婆婆與媒人得知娘家不收聘金、不舉辦訂結儀式時，兩人竟當眾舉杯直呼「謝謝把女兒送給我們家！」

當時，原PO爸媽一度錯愕，嚇到沒有任何反應，而原PO也傻眼直呼，「之後一整天爸媽都不開心，當下現場男方和其他親友竟然也沒有人要糾正這段話。」

原PO難過表示，為了男友好不容易才克服恐婚症，「突然在宴客前兩個月發生這樣的事情，每天都很痛苦難過大哭，面對婚禮一點喜悅都沒有，也無心繼續籌備...更不知道要如何面對男方家人。」

底下網友直言，這時男友的反應很關鍵，「這種爛話，男友沒有表示什麼嗎？婆家失言是一回事，這就是白目，重點是男友的反應與作為」、「老婆在婆家的地位由老公的態度決定，這是絕對的」、「你婆婆爛就是考驗你男友的時候，結果證明一樣爛，這樣你還要結婚嗎」。

▲網友給予安慰。（圖／翻攝Dcard）



另一派網友則緩頰，「我覺得這句話有沒有可能是，謝謝你們家送了一個這麼好的寶貝給我們家，我們家以後一定會好好寶貝她的，會不會是這個意思呢？但是妳太恐懼婚姻，所以可能會想錯角度了這樣」、「如果你願意轉換心態，把她這句話當作只是感謝你爸媽沒有在聘金上刁難男方家，只是她講話不經大腦只顧著男方家的立場，沒有替女方雙親著想」。