交往半年就上床「她認了不是處女」　傳統媽真實反應驚呆！網讚爆

▲與男友交歡後，原PO發現生理期延遲7天。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「跟媽媽坦白自己不是處女！」一名學生妹透露，目前在國外讀書，最近發現生理期延遲，讓她擔心懷孕，因此索性向媽媽全盤托出。結果劇情神展開，媽媽直言早就知道原PO偷嚐禁果，接著一席話讓原PO爆哭，「媽媽的語氣不太好，卻流露出了對我的擔心和愛」文章則引發網友直呼好羨慕。

一名女網友在《Dcard》透露，媽媽是思想封閉的傳統女人，而原PO從小就被灌輸保守性觀念，「不能在婚前發生性關係，不然身體是骯髒的；男人得逞了這段愛情就會沒意義；沒夫妻之名的性關係是邪淫行為」等。

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如今原PO在國外讀書，也與男友穩定交往3年，但其實兩人在一起半年就有親密連結，原PO直言，雖然與媽媽無話不談，但這件事遲遲不敢坦承，「一直沒敢跟媽媽坦白，怕她生氣...對我失望。」

每次與男友床上運動都有做好安全措施，怎料，原PO最近生理期卻延遲7天，驗孕後雖然只有一條線，不過她下腹部有悶脹的痛感，就怕真的懷孕了，因此原PO決定不瞞了，便向媽媽坦白一切。

本以為母女倆會上演哭鬧、情緒勒索的戲碼，結果出乎意料，媽媽在鏡頭另一端表情平靜，並直言「我早就知道了...妳是我女兒，我看著妳長大的，我怎麼會不知道呢？」

媽媽語氣雖然嚴厲，但能展現高EQ回話，「這是妳自己的人生，妳自己的身體。如果這是妳的選擇，那媽媽也不能說什麼。雖然這是個不明智的行為，但既然都做了，後果就要全然面對。」

媽媽也運用生活經歷來反問原PO內心狀況，「他（男友）可以買電影票給妳、可以請妳吃午餐、可以買很多很多禮物送妳，但妳一旦跟他發生性行為，妳確定妳付出的代價抵得過他給妳的一切嗎？」

▲原PO與媽媽坦承，已經與男友發生關係了。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



最後，媽媽也叮嚀著，先去看醫生，真的懷孕了再想辦法，「媽媽不會生氣，因為妳是我女兒，我尊重妳的決定。」一席話讓原PO淚流滿面，「原來我媽媽一直以來都知道，只是覺得沒必要戳破最後的謊言，感動得直接哭出來，她的語氣不太好，卻流露出了對我的擔心和愛...好希望可以馬上衝到她面前抱抱她，家人果然是最強的後盾。」

文章曝光後，一派網友讚爆，「妳媽好棒，我到現在還在想怎麼跟我媽交代，所以遲遲不敢做」、「看得出媽媽很傳統，但她真的很愛妳」、「妳好幸運遇到媽媽，我如果跟我媽講，不知道會不會被趕出門」、「我媽媽也很傳統觀念 ，也是一直說女生要好好保護身體，但家人最主要的是怕妳遇到騙妳尿尿地方、不小心懷孕不負責的人」、「很多父母其實早就知道了， 瞞也瞞不住」、「不管是原PO還是媽媽的態度都好棒，並不是每個家庭都可以這樣理性溝通的，好羨慕也好喜歡這種感覺」。

不過也有人直言，寧願選擇隱瞞爸媽，「要不要發生關係是自己的事，不須要跟家人報備吧」、「妳媽怎麼把妳講得像特種行業，用性愛換取有價物的感覺」、「有時候不要坦承比較好，欺瞞某些事是保護自己的一種方式，因為妳永遠不會知道原本關係很好的父母，哪一天聽到事實後就變成噁心情勒怪，被傳統思想束縛來每天情勒妳，然後對妳講出妳這輩子聽過最難聽的話」。