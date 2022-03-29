　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

交往半年就上床「她認了不是處女」　傳統媽真實反應驚呆！網讚爆

▲床,性感,啪啪（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲與男友交歡後，原PO發現生理期延遲7天。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

「跟媽媽坦白自己不是處女！」一名學生妹透露，目前在國外讀書，最近發現生理期延遲，讓她擔心懷孕，因此索性向媽媽全盤托出。結果劇情神展開，媽媽直言早就知道原PO偷嚐禁果，接著一席話讓原PO爆哭，「媽媽的語氣不太好，卻流露出了對我的擔心和愛」文章則引發網友直呼好羨慕。

一名女網友在《Dcard》透露，媽媽是思想封閉的傳統女人，而原PO從小就被灌輸保守性觀念，「不能在婚前發生性關係，不然身體是骯髒的；男人得逞了這段愛情就會沒意義；沒夫妻之名的性關係是邪淫行為」等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

如今原PO在國外讀書，也與男友穩定交往3年，但其實兩人在一起半年就有親密連結，原PO直言，雖然與媽媽無話不談，但這件事遲遲不敢坦承，「一直沒敢跟媽媽坦白，怕她生氣...對我失望。」

每次與男友床上運動都有做好安全措施，怎料，原PO最近生理期卻延遲7天，驗孕後雖然只有一條線，不過她下腹部有悶脹的痛感，就怕真的懷孕了，因此原PO決定不瞞了，便向媽媽坦白一切。

本以為母女倆會上演哭鬧、情緒勒索的戲碼，結果出乎意料，媽媽在鏡頭另一端表情平靜，並直言「我早就知道了...妳是我女兒，我看著妳長大的，我怎麼會不知道呢？」

媽媽語氣雖然嚴厲，但能展現高EQ回話，「這是妳自己的人生，妳自己的身體。如果這是妳的選擇，那媽媽也不能說什麼。雖然這是個不明智的行為，但既然都做了，後果就要全然面對。」

媽媽也運用生活經歷來反問原PO內心狀況，「他（男友）可以買電影票給妳、可以請妳吃午餐、可以買很多很多禮物送妳，但妳一旦跟他發生性行為，妳確定妳付出的代價抵得過他給妳的一切嗎？」

▲女性,性愛,性生活（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO與媽媽坦承，已經與男友發生關係了。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

最後，媽媽也叮嚀著，先去看醫生，真的懷孕了再想辦法，「媽媽不會生氣，因為妳是我女兒，我尊重妳的決定。」一席話讓原PO淚流滿面，「原來我媽媽一直以來都知道，只是覺得沒必要戳破最後的謊言，感動得直接哭出來，她的語氣不太好，卻流露出了對我的擔心和愛...好希望可以馬上衝到她面前抱抱她，家人果然是最強的後盾。」

文章曝光後，一派網友讚爆，「妳媽好棒，我到現在還在想怎麼跟我媽交代，所以遲遲不敢做」、「看得出媽媽很傳統，但她真的很愛妳」、「妳好幸運遇到媽媽，我如果跟我媽講，不知道會不會被趕出門」、「我媽媽也很傳統觀念 ，也是一直說女生要好好保護身體，但家人最主要的是怕妳遇到騙妳尿尿地方、不小心懷孕不負責的人」、「很多父母其實早就知道了， 瞞也瞞不住」、「不管是原PO還是媽媽的態度都好棒，並不是每個家庭都可以這樣理性溝通的，好羨慕也好喜歡這種感覺」。

不過也有人直言，寧願選擇隱瞞爸媽，「要不要發生關係是自己的事，不須要跟家人報備吧」、「妳媽怎麼把妳講得像特種行業，用性愛換取有價物的感覺」、「有時候不要坦承比較好，欺瞞某些事是保護自己的一種方式，因為妳永遠不會知道原本關係很好的父母，哪一天聽到事實後就變成噁心情勒怪，被傳統思想束縛來每天情勒妳，然後對妳講出妳這輩子聽過最難聽的話」。

►澎湖花火節玩爽4天才3490元！

ET快訊
快訊／下班注意！國1驚傳嚴重車禍「4車連環撞」
中和群聚社區「完整地址」遭曝光　陳時中解釋原因
清明連假最冷探14度！「2階段天氣變化」出爐
夫妻參展跨10縣市　跑業務爆海量足跡
不明感染多點爆發！　陳時中認「這5案最令人擔憂」
快訊／桃園復旦高中學生確診　明天期中考照常舉行
快訊／史上罰最大！投顧公司遭重罰300萬　董座解職
快訊／北市小客車墜入升降梯！　翻肚卡停車塔
銀河小吃店有女陪侍？　監視器畫面曝光
台灣威爾史密斯是他！　護妻臭臉出手「甩巴掌」
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全球客家流行音樂大賽登場！金曲歌手號召　百萬獎金等你挑戰

付貸款、投資他「月薪34K不夠花」　網曝1兼職重點：免被公司發現

壽司郎「1神物」消失了！鐵粉崩潰敲碗　總公司證實：是真的

少量多餐助減肥、要運動才會瘦？「十大減脂迷思」你中幾個

為何公布中和社區「完整地址」？　陳時中：比較容易知道關係

清明先濕冷後暖熱　「2階段天氣變化」出爐！連假這2天最冷探14度

寵物用品廠夫妻感染源不明　參展跨10縣市跑業務爆海量足跡

全場公認「台灣最帥YouTuber」是他！　網認了：比藝人還帥

交往半年就上床「她認了不是處女」　傳統媽真實反應驚呆！網讚爆

快訊／桃園復旦高中學生確診！明天期中考照常舉行

拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴

威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

惡霸犬跟哥坐同張椅子嫌擠　狂推他屁股：你坐太多了啦

奧斯卡典禮拿愛妻光頭開玩笑　威爾史密斯揍人：閉上你的臭嘴

搶黃燈？名車沒煞停撞飛騎士　女駕駛下車竟「先開後車廂」

剃髮認不得！汪見「光頭男」亂吠　聽熟悉聲秒賣萌認錯...媽笑翻❤

網紅露背眼尖粉絲揪大黑痣　醫生驚：抖音救了你一命！

全球客家流行音樂大賽登場！金曲歌手號召　百萬獎金等你挑戰

付貸款、投資他「月薪34K不夠花」　網曝1兼職重點：免被公司發現

壽司郎「1神物」消失了！鐵粉崩潰敲碗　總公司證實：是真的

少量多餐助減肥、要運動才會瘦？「十大減脂迷思」你中幾個

為何公布中和社區「完整地址」？　陳時中：比較容易知道關係

清明先濕冷後暖熱　「2階段天氣變化」出爐！連假這2天最冷探14度

寵物用品廠夫妻感染源不明　參展跨10縣市跑業務爆海量足跡

全場公認「台灣最帥YouTuber」是他！　網認了：比藝人還帥

交往半年就上床「她認了不是處女」　傳統媽真實反應驚呆！網讚爆

快訊／桃園復旦高中學生確診！明天期中考照常舉行

野村投信：台股Q2區間震盪　逢低佈局成長股

國軍近3年申請退場超過8000人　士兵階級佔比就高達9成

咁有影？新制教召號稱滿意度9成　召員問卷心得曝光

準備回家！天兵歐告「上隔壁車傻等」　見姐還呆笑：怎麼惹？

沒比鹹酥雞健康！滷味越入味＝越毒　「3添加物超雷」

全球客家流行音樂大賽登場！金曲歌手號召　百萬獎金等你挑戰

2022桃園彩色海芋季「芋見愛神」　4／2- 17日浪漫登場！

市府轉運站偷窺男竟是王欣儀助理　「聽見隔壁廁所異音」才關心

黑貓在自家花園遭2少年放狗咬　獲救全身傷「努力睜眼」未脫險

餅總談開季內野：姚雨翔有望一軍　高國慶「可能有可能沒有」

風衣正妹M腿「當街三人行」！ 2男搶1女硬來震撼混戰影片瘋傳

生活熱門新聞

苗栗「截肢女孩」現況曝光　她最後連唯一有自信的部位也失去

快訊／本土+33「北中南東全爆個案」　境外增63例

阿喜公布「孕肚照」：這件事我自己決定　粉絲點名無尊

看起來不油卻胖爆　見第1哭崩：還逼自己吃

妹子穿雨衣騎車裡面全濕！內行曝神穿法

即／本土個案多點爆發台中足跡曝

3天本土竄150例「升三級警戒嗎」網怕倒一片

苗栗「截肢女孩」坎坷身世曝光　朋友看不下去幫爆料

她家水費暴增到4.2萬　內行曝1後果

明又變天！連假這2天雨最多　最低溫時間曝

疫情延燒彰化！幼兒園緊急採檢

台灣平均D罩杯「身高、罩杯PR值」曝！妹子比對完崩潰

紫爆大雨濕冷5天　急寒14°C逼冷氣團

律師見威爾史密斯1舉動納悶：愛老婆還怕老婆

更多熱門

相關新聞

女兒交男友還同居　老爸告性侵下場曝

女兒交男友還同居　老爸告性侵下場曝

高雄市一名父親不滿女兒交男友、在外面租屋同居，除了把女兒帶回家外，還找人提告謝姓男友性侵女兒，但檢察官查出男友和女兒是「兩情相悅」給予不起訴處分；謝男氣不過，反告這名愛女心切的老爸誣告，法院審理時老爸坦承犯行，法官依誣告罪判老爸徒刑4個月，緩刑2年，並應向國庫支付3萬元。

男友家煮湯「被討20元雞蛋錢」　約會終極AA制更扯！

男友家煮湯「被討20元雞蛋錢」　約會終極AA制更扯！

AZ最美好副作用曝　台大醫：太神！原來真的

AZ最美好副作用曝　台大醫：太神！原來真的

2少女IG互嗆「嘴臭到處吠」　10人大街談判互毆

2少女IG互嗆「嘴臭到處吠」　10人大街談判互毆

媽媽暴怒找尪出氣　他一動作成功脫罪

媽媽暴怒找尪出氣　他一動作成功脫罪

關鍵字：

媽媽男友性關係處女生理期懷孕

讀者迴響

熱門新聞

黑卡網紅超哥帶G胸妹開房…摟腰激突全被拍

苗栗「截肢女孩」現況曝光　她最後連唯一有自信的部位也失去

蕾菈美臉全毀「腫成豬頭」整型慘樣曝！

快訊／本土+33「北中南東全爆個案」　境外增63例

阿喜公布「孕肚照」：這件事我自己決定　粉絲點名無尊

和碩前副總裁失蹤！　留40字訊息曝

看起來不油卻胖爆　見第1哭崩：還逼自己吃

《殭屍先生》男星驚傳過世！享壽76歲

健身中毒！猛男網紅暴斃　天天鍛鍊只睡3小時

妹子穿雨衣騎車裡面全濕！內行曝神穿法

足球員遭食人魚啃光　拉出水面剩白骨

威爾史密斯開放關係同意老婆出軌

即／本土個案多點爆發台中足跡曝

第一眼看出什麼字？腦補測出性格

「大咖影帝1句話」威爾史密斯公開道歉！

更多

最夯影音

更多
拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴

拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴
威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面