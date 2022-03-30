賑濟烏克蘭專戶達9.05億　倒數兩天關帳要捐要快

▲烏克蘭領土防衛士兵在利維夫附近演習時向一個秘密地點開火。（圖／達志影像／美聯社）

記者呂晏慈／台北報導

外交部月初透過財團法人賑災基金會開設賑濟烏克蘭專戶，截至30日上午8點10分前，累計善款突破新台幣9億524萬元，捐款筆數超過12萬筆，此外，29日更收到來自麗寶建設捐助的200萬元。賑災基金會提醒，本次專案實體帳戶部分將於4月1日23點59分截止關帳，刷卡服務將在4月1日中午12點關閉。

根據賑災基金會今天公布的最新資料，截至今天上午8點10分前，援烏捐款累計9億524萬5949元，共有12萬4541筆捐款。

賑災基金會昨天發布新聞稿提醒，本次專案募款倒數，民眾最關心的款項用途、募款過程及結果等，將在募款結束後另行列項報告，具體時程與揭露方式將於賑災基金會網站公告；另需要捐款收據的民眾，請將捐款證明（臨櫃捐款收執聯、ATM收據）敘明捐款人姓名（收據抬頭）、電話及收據寄送地址，以傳真或Email方式至賑災基金會，確認無誤後將統一由賑災基金會寄出收據。

賑災基金會表示，本次專案實體帳戶部分將於4月1日23點59分截止關帳，而線上多元支付部分，因結算及帳務工作時間，刷卡服務將於4月1日中午12點關閉，超商及虛擬ATM付款則已於3月27日晚間23點59分先行關閉。