一個月菸錢2100元等於兩週餐費　過來人認證戒2物日省400元

記者黃翊婷／綜合報導

近期《菸害防制法》修法受到各界關注，就連菸齡52年的衛福部部長陳時中，也在日前宣布要挑戰戒菸。一名網友29日在臉書PO文感嘆，自己每一個月的菸錢要2100元，算一算相當於兩週的餐費，實在很後悔當初為何要學別人抽菸；文章公開後，有從事工程業的網友安慰道，其實只要戒掉菸跟檳榔，一天的的零用錢至少可以省下400元。

▲行政院會1月通過《菸害防制法》修正草案，禁止電子煙並開放加熱菸。（資料照／記者屠惠剛攝）

原PO在臉書「爆廢公社」PO文感嘆，28歲以前他是不會抽菸的人，現在最後悔的事情，就是當初不知道哪根筋不對，居然跟別人學抽菸，導致一個月要多花2100元的菸錢，「小弟我不吃檳榔，酒一年有喝到5次就算多了，算了一下，2100元我可以吃快兩個禮拜啊！」

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文章公開之後，吸引不少老菸槍網友留言，「我一個月3000元」、「我以前一個月菸錢要將近6000元」、「之前我是雙倍起跳，現在我也還沒戒掉，不過量已經減到跟你差不多了」、「2100元也太省，我一個月保守也要4000元」。

而大多數人都是勸原PO，趁菸癮還不大的時候下定決心戒掉，「心肌梗塞一次你就戒了，剛出院的過來人」、「我4年沒抽菸，現在大腦還是存在渴望抽菸之後留下的那個爽度，不過只要壓下來就沒事了」、「我原本一個月差不多要5000元，現在已經戒5個月了」。

還有一名從事工程業的網友說道，「菸跟檳榔戒掉，一天零用錢至少省400元！」他身邊有許多師傅一出門就買菸、買檳榔，加上早餐等東西，早上就先花了600元，下班如果又有喝酒聚會，每天至少會花掉1000元，導致他們明明很努力工作，卻又整天喊著沒錢。

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