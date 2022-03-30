「病毒進來是好事！」專家嘆：疫調我都懶得做了　喊話當前最重要1事

▲近期本土疫情有升溫趨勢，但專家認為，現在的重點不在疫調。（圖／記者許靖騏攝）

記者張乃文／綜合報導

本土疫情連日新增雙位數確診，看似疫情升溫，但中央流行疫情指揮中心對於現階段的防疫作為並未特別嚴格管控，僅是維持現狀。而中研院生醫所兼任研究員何美鄉觀察這波「不緊張」。她說，目前的政策重點不在疫調了，且以香港的例子來看，對我們來說最重要的是「應變計畫」。

本土疫情持續延燒，指揮中心指揮官陳時中也點名基隆傳播鏈，擔憂重演去年5月的情況。不過，何美鄉在公視昨（29）晚播出的《有話好說》提到，這波疫情「才不會緊張。」她直言，「病毒進來是好事」，某種程度可把Omicron當作第四劑疫苗，但前提是一定要打完第三劑。何美鄉強調，世界上沒有任何的社區或國家可免於新冠病毒的傳播，再加上Omicron的傳染力如此強大，「不要說是人定勝天，這樣的疫調我都懶得做的了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

何美鄉指出，現在的重點不是疫調，「而是防疫」。要為未來可能暴增的病例做準備，這是比較重要的，她坦言「我不緊張疫情，我緊張的是我們有沒有準備好。」

何美鄉提及香港經驗，排除疫苗施打，香港最大的問題就在於「沒有應變計畫」，因此台灣現在的情況是要盡量圍堵沒錯，可是「如果我是疫調負責人，就不會去查。」她認為，應該要把力氣放在「組織」這件事。

至於何謂做好準備、應變計畫。何美鄉舉新加坡為例，他們調查有99.7%的確診患者都是輕症，與台灣現階段的染疫者情況非常類似，或許未來感染到長者就不一定；但同時也可知道，「不要把醫療量能全都放在這些輕症者身上」，而是怎麼分流，如：75歲以上慢性病長者、任何年齡免疫不足、三歲以下小孩、孕婦等若染疫後，要特別注意及追蹤。

「其他所有輕症患者都放在家」何美鄉知道台灣人可能不習慣，所以如何做好基層醫療的溝通管道也顯得十分重要，包括分配社區醫療，因為台灣人的習慣就是要看醫生，這些事都要準備好。