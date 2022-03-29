全聯6折牛小排還有「隱形優惠價」　網友急喊：還不買爆

▲有網友在逛全聯時，意外發現牛肉打完6折後還有「隱形優惠價」。（圖／Facebook／全聯消費經驗老實說）

記者隋昊志／綜合報導

連鎖超市龍頭全聯福利中心的商品種類齊全、價格實惠，時不時還會推出特價商品，是不少家庭主婦採買的首選。有網友近日在臉書社團分享，他在逛全聯時，意外發現打6折的無骨牛小排還有「隱形優惠價」，這也立刻引起不少人留言討論，「還不買爆」、「手刀買了，管他幾折」。

一名網友在臉書社團「全聯消費經驗老實說」PO出照片表示，自己逛全聯時發現，生鮮區原價327元的美國無骨牛小排，打6折後竟然只要87元，這也讓他笑說，全聯「福利」中心特價再特價，隱形優惠中，「327的6折是87，數學老師要哭了」。

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▲有網友在逛全聯時，意外發現牛肉打完6折後還有「隱形優惠價」。（圖／Facebook／全聯消費經驗老實說）



照片引起不少網友討論，紛紛留言表示，「這一定要買的啊」、「難得能賺到全聯的錢，趕快買下去」、「87分不能再高了」、「還不買爆」、「這也太便宜」、「想買」、「好想知道是什麼公式」、「只有全聯能超越全聯」、「衝著87元，手刀買了，管他幾折」、「神奇的打折法，超級厲害，我也想買到」、「真難得算出合理價錢」。

原PO隨後留言表示，後來有人也發現「隱形優惠價」後拿去結帳，最後卻沒帶走牛肉默默離開，因為刷條碼時電腦不會出錯，店員也有解釋價格錯誤。也有網友推測，有看過工作人員用6折感應器一次感應好幾樣商品，貼紙出來後沒有看就直接貼上去，可能是因為沒注意到是哪一盤，才會貼錯。