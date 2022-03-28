炸雞控明天要搶吃！頂呱呱「經典1斤雞」限時3天回歸了

▲頂呱呱1斤雞回來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

明天開吃了！台灣人氣炸雞品牌「頂呱呱」澎湃「經典1斤雞」驚喜快閃回歸，這次加碼連嗑3天，滿滿600克的小塊雞塊最低用180元就能爽吃，且門市、外送平台通通享優惠價，3月29日至3月31日限時開跑，炸雞控把握機會搶吃一波。

▲外送平台也有1斤雞快閃優惠價。

頂呱呱「經典1斤雞」睽違半年終於回來了，整整600克的小塊炸雞只要用180元就能吃到，且外送平台也有快閃220元優惠價，3月29日至3月31日限時登場，每人限購2份，數量有限、售完為止；頂呱呱傳統的經典原味炸雞因多汁再加上沒有厚麵皮深受粉絲喜愛，把握3天下殺小確幸。

▲21Plus、21風味館連20天送香草烤半雞。

另，21PLUS、21風味館即日起至4月12日也有「買2人烤半雞分享餐就送香草烤半雞1份」，等於爽吃一整隻香草烤雞，還有炸雞、雞寶盒點心及飲料直接狂省210元，且3月31日前加碼使用外送平台foodomo下單，且輸入優惠序號「開運八五」，還能再享結帳金額85折優惠。提醒21TOGO、台積電門市不參與此次活動。

【你可能也想看】

►神卡登場！麥當勞最新「甜心卡」限量開賣 「8品項」即起停賣了

►搶喝！可不可連10天「3大飲品買1送1」 胭脂紅茶、熟成歐蕾都有

►先收下！超商限時2天「大杯美式、拿鐵買2送2」

►我們的美麗就用白紙黑字寫下