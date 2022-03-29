門口不明屍稱不知情！台中男刺友奪命　辯「屋內是貓血」判8年6月

▲邱男去年9月25日被發現陳屍於大甲區李男住家前。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市邱姓男子去年9月25日被發現陳屍於大甲區李姓男子住家前，檢警查出2人是酒友關係，李男不明原因持剪刀、竹籤等銳器對邱男施暴，造成邱有10多處開放性傷口，且未及時將他送醫，導致失血過多死亡，還將屍體遺棄在家門前。雖李男否認涉案，但根據現場證物及鄰居證詞，法官認李男犯行明確，一審依傷害、遺棄致死罪，將李男判刑8年6月。

判決指出，李男（67歲）是死者邱男（60歲）的朋友，邱與胞姊先前住在大甲區鎮瀾街，去年7月邱離開家中，家屬通報失聯，同年9月間邱前往李男住處喝酒，李因不明原因持屋內的3把剪刀、竹籤刺向邱的前頸胸部及後頭頸背部，致使邱有7處開放性傷口，後頭頸背部亦有9處開放性傷口和6處裂傷。

李並以不詳方式毆打邱四肢，造成四肢有大片瘀傷，皮下軟組織肌肉因而出血。由於邱男本身就行動不便，更因身受重傷導致無自救能力，最終引起失血過多及橫紋肌溶解症而死亡，而李則見死不救。

邱男死亡後，李持續將其屍體放置在屋內，直至同年9月24日晚間，才將屍體移去住處大門旁，至翌日上午9時20分許被民眾發現，報警處理。

李男於警詢時否認跟死者認識，後來改口證實是他朋友，但不知道死者為何會陳屍在家門口，否認涉案。

台中地院審理時，李男辯稱最後一次看到邱男是在1年多前，對於邱男為何陳屍在其家中、邱身上傷口從何而來均稱不知，還說自己身上的血及家中的血都是貓血。

但法官根據檢警查扣的沾有血跡剪刀、竹籤、屋內染有血跡的李男牛仔褲，以及現場客廳地板驗出的血跡反應等證據，並依照法醫的鑑定報告，加上附近鄰居也證稱案發前死者曾在李的住處出沒，認定李涉嫌傷害、遺棄致死罪，事證明確，依法判刑。可上訴。