外送員當街痛毆同行還砸車　警方傷害毀損兩罪法辦

記者林悅／台南報導

熊貓外送員當街爆打同行，40歲方姓外送員與28歲林姓外送員，日前在LINE群組發生口角，24日上午在台南市公園南路相遇，方男涉嫌當街毆人砸車，台南市警五分局警網據報，將2名外送員帶回偵辦，林男在警所對方男提出傷害、毀損告訴，警方受理依法移送台南地檢署偵辦。

▲40歲方姓外送員與28歲林姓外送員，日前在LINE群組發生口角，24日上午在台南市公園南路相遇，方男涉嫌當街毆人砸車被警方依法送辦。（圖／記者林悅翻攝）

一名網友今在批踢踢八卦板，以「熊X外送員當街鬥毆」為題發文，指台南市今上午11時左右，發生一起Foodpanda外送員疑似因搶單糾紛而鬥毆的情事。網友行車紀錄器畫面可見，一名身穿Foodpanda紅色制服的外送員，在影片30秒處，突走向另外一位正在等待紅燈的Foodpanda外送員，接著，該名外送員下秒鐘，一腳將對方從機車上踹倒在地。





▲熊貓外送員內鬥，毆打畫面全被拍。（圖／翻攝PTT）

從畫面可見，動手打人的外送員先是推倒另一名外送員後，緊接著向對方一陣毆打叫囂，甚至還朝對方頭部爆擊4下，最後還把對方的外送包踢飛，直至綠燈，車陣開始移動後才離開現場。

台南市警五分局指出，五分局獲報稱公園南路337號有2名熊貓外送員在打架，立即調派線上巡邏到場，經了解28歲林姓被害人與40歲方姓男子，日前在公司LINE群組已有口角，本日在公園南路停等紅燈時相遇，方男即毆打林男，並踹倒林男的機車，員警將雙方帶回，被害人向方男提出傷害、毀損告訴，全案偵訊後依法移送台南地檢署偵辦。

據了解，過去就曾發生過外送員街頭大打出手，外送員失序行為恐將違反Foodpanda承攬服務條款，最嚴重可能遭平台停權或終止合約。