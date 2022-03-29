快訊／史上最高金額！50多歲女打AZ死亡　獲600萬救濟金

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

衛生福利部公布最新疫苗受害救濟審議結果，3/10召開會議審查57案，有7案核予救濟，當中有1名北市50多歲女性接種AZ疫苗後因為血栓併血小板低下症候群死亡判定相關，核予救濟600萬，此為疫苗受害法定最高救濟金上限，也是有史以來最高額救濟金的個案；此外，本次還有接種BNT十多歲青少年出現心肌炎，判定與疫苗相關，獲得2萬5千元救濟，為目前救濟個案中最年輕。

臺北市游○○（編號：2841）

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本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及相關檢驗結果等研判，個案無慢性病病史，亦無任何固有疾病史足以引起血栓併血小板低下症候群。

個案血液檢驗結果顯示其確實罹患血栓併血小板低下症候群，其發病時間亦在接種 COVID19 疫苗（AZ）後可能發生血栓併血小板低下症候群之合理時間內，研判個案之血栓併血小板低下症候群與疫苗接種相關。

又個案之血栓併血小板低下症候群直接造成腦部梗塞及導致腦壓升高，併發後續之腦出血致死，故其死亡亦與接種 COVID-19 疫苗（AZ）相關。綜合考量個案之受害就醫過程、醫療處置及與預防接種之關聯性等相關事項，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第 18 條第 1 項及其附表死亡給付之規定，核予救濟金600萬元。

臺南市林○○（編號：3950）

本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及相關檢驗結果等研判，個案於接種 COVID-19 疫苗 （BNT）4日後出現心悸及胸口不適等症狀，經醫師診斷為心肌炎，與接種 COVID-19 疫苗（BNT）相關，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第 18 條第 1 項及其附表其他不良反應給付之規定，核予救濟金2萬5,000元。