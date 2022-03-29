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排氣定檢催檢不理　台南逾300機車註銷車籍

▲排氣定檢催檢不理，台南市環保局一口氣將逾300部機車註銷車籍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲排氣定檢催檢不理，台南市環保局一口氣將逾300部機車註銷車籍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

機車排氣定期檢測，有助於維護空氣品質，逾期未定檢除罰款，最重將註銷車籍，台南市環保局2021年累計註銷逾300部機車車籍，另經積極查稽與宣導，2022年1月機車到檢率達84.10％，領先全國，環保局提醒機車出廠滿5年，每年須於行照發照月前後1個月內完成定檢，以免受罰。

市長黃偉哲表示，機車排放的廢氣是都會區主要空氣污染項目之一，定期檢驗、落實保養才能確保排放污染符合標準。若擔心忘記檢驗時間，設籍於臺南市的民眾可至台南市環境保護局機車定期檢驗簡訊通知系統（https://reurl.cc/9OYK68）登記手機號碼及車牌，後續即會在每年應定檢時間收到環保局發送之簡訊通知。

老舊機車對空品負面影響不容小覷，據統計，96年6月前出廠的老舊機車每公里排放污染物是七期機車的25倍，未落實定檢與保養，排放的污染物更高。

▲排氣定檢催檢不理，台南市環保局一口氣將逾300部機車註銷車籍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市鼓勵汰換老舊機車，2019年全市44萬2456輛老舊機車，2021年降為31萬9622輛，減幅高達27.8％，居六都第一。也強化稽查、通知到檢，遭註銷車籍的清一色是高齡老舊機車。環保局提醒，車籍遭註銷仍上路，依道路交通管理處罰條例可處3600元以上10800元以下罰鍰並扣繳牌照。

環保局表示，註銷未定檢機車車籍過程謹慎，通知到檢未定檢，逾期可處500元罰鍰，逾6個月仍未定檢會再寄發通知，仍未改善可罰3000元，再次通知仍未完成，可移送監理機關註銷牌照。整個過程往往費時1年以上。

台南市已發布111年淘汰老舊機車及換、新購低污染車輛等5項補助方案，其中淘汰二行程機車並換購電動機車的金額最高，達到2.7萬元，補助經費用完為止，家有老舊機車的市民朋友請勿錯過。

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