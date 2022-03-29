俄軍不知車諾比曾核爆！　毫無防備穿越「紅色森林」輻射值爆

▲車諾比核電廠周圍區域。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭車諾比核電廠（Chernobyl Nuclear Power Plant）從俄羅斯入侵開始被佔領至今，而廠內人員透露，俄軍當時在沒有任何防護措施之下，開著坦克穿越充滿輻射的「紅色森林」區域，這對他們來說無疑是自殺行為，甚至當廠內人員問起時，俄軍竟完全不曉得這裡曾發生過核爆。

根據《路透社》報導，車諾比核電廠內的兩名員工表示，俄軍在沒有穿戴任何防護措施的情況下，開著坦克經過充滿大量輻射的「紅色森林」區，吸入大量放射性物質對他們來說無疑是自殺。紅色森林（Red Forest）是車諾比核電廠周圍輻射汙染最嚴重的區域，就連核電廠員工未經許可都無法進入。

員工表示，這些俄軍坦克透過一條廢棄的道路進入核電廠，「車隊揚起一大團塵土，而許多安全感應裝置都顯示輻射值超標。」當員工向俄軍談起車諾比事件時，這些俄軍竟然完全不曉得這裡曾發生過核爆，根本不清楚自己在什麼樣的設施裡，只知道這裡是重要的基礎設施。

除了普通士兵之外，兩名核電廠的員工還表示，當俄羅斯的軍隊佔領一星期之後，接受過輻射訓練的俄國專家抵達現場，但同樣沒有穿戴任何保護裝備。車諾比代理負責人塞達（Valery Seyda）表示，他們曾警告俄軍應該注意輻射，但他們依舊開著車四處移動。

車諾比從2月底至今仍受俄軍掌控，戰火波及附近1萬公頃森林，大火導致放射性污染被釋放到大氣中。烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）指控，俄軍在車諾比附近犯下不負責任且具潛在風險的行為，將數百萬烏克蘭人置於危險之中。

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