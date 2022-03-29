威爾史密斯護妻出拳／引導孩子了解「嘲笑也是暴力霸凌！」

文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

昨日奧斯卡頒獎典禮上，出現了一幕震驚世界的失控場面，頒獎人克里斯洛克（下稱克里斯），在台上公然取笑演員威爾史密斯（下稱威爾）的老婆潔達蘋姬史密斯，說她的光頭可以去演女大兵，引起史密斯夫婦不滿，並引發肢體衝突。

看起來超前衛的潔達，是因為罹患圓形禿，才把秀髮全剃掉，克里斯這番言論，引起她當場垮臉、翻白眼，原本還在官腔燦笑的威爾，可能海馬迴比較慢，過了數秒才發現「喔～我老婆被霸凌了！」於是在眾目睽睽與全球轉播下走上台，給了克里斯一拳。

▲ 威爾史密斯奧斯卡典禮揍人連環圖。（圖／路透）

為什麼威爾會這麼氣？首先，我們得先知道克里斯洛克（Chris Rock）這個人，他拿種族、性別、外表做歧視，已經不是第一次了，甚至惹火享譽國際的台灣名導李安，氣到號召多位亞裔明星共同連署，向奧斯卡的主辦單位遞交抗議信，指責克里斯在典禮上，拿亞洲人當笑柄。

大家要知道，李安是個斯文人，平常低調、謙虛、深諳中庸之道，連他都忍不住行動起來，那是多麼過份的惡意嘲笑啊？！

英國男星裘德洛也被克里斯挖苦過，同樣在奧斯卡頒獎典禮上，克里斯當著大家的面，諷刺他接片隨便，什麼爛片都拍！導致裘德洛大怒，不但再也不跟克里斯往來，還開除了他的經紀人（認為沒過濾到典禮內容）。

美國人的雙重標準，本來就很嚴重！今天威爾上台揍了克里斯一拳，雖說不該使用暴力，但確實情有可原，總要有人去制止被奧斯卡放縱的壞嘴克里斯吧！還是大家覺得，他開玩笑的對象是相較之下更弱勢的亞裔、女性、外表，就可以被當成幽默，一笑置之？！

拜託，這件事情要是發生在你我身邊，有人以惡意言論攻擊我的孩子、家人，就算這口氣吞得下去，也不能讓人一直平白欺負著啊！

我在看這段影片的時候，女兒DAHLIA湊過來討論，我說，這個人在台上嘲笑一位坐在台下的女性「理光頭，可以去演女兵的電影。」但那位女性是因為生病，才不得不把頭髮全部剃掉，而她的演員老公，走上台去給他一拳，制止他欺負太太，妳認為對嗎？

才小二的女兒跟我說：「有些人用好好講的，根本不會聽，如果一直好好講沒用，那當然要反擊啊！不然會一直被霸凌耶！」

我不知道那些出來批評威爾的人，是用什麼聖人角度去指責他，但女兒在學校，也曾碰過幾次不愉快的事件，一開始她還很懦弱，不過隨著事情越來越嚴重，我要求她必須先反擊，否則「就是媽媽來處理了！」女兒深知我個性，我看起來溫和，但其實個性非常強悍，若要我出面解決，那就是咬住對方鬧大，還可能一輩子都不放了（笑）。

我說，同理心這件事，不能總要求別人同理你，自己也要在同一件事情上，去試著體會別人的憤怒，克里斯洛克一定曾因為自己的黑人身分被捉弄，卻在這樣隆重的場合，對他人口無遮攔，那發生這種事情，他自己沒有責任？

所以，做為父母的我們，除了提倡不霸凌、不採用暴力以外，是不是更要提醒孩子「說話的分寸？」

★ 我是單身不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。