恐怖巧合？自小客撞砂石車1死1傷　2個月前同地點2人死傷　

記者黃孟珍／苗栗報導

台1線苗栗縣造橋鄉龍昇村路段，22日上午11時許發生小客車衝撞砂石車意外，造成轎車2人受困車內，楊姓男駕駛當場失去生命跡象，經送醫搶救後還是宣告不治；副駕駛座菲籍女子，也因重傷送醫搶救中，置於車禍原因還待警方釐清中。巧合的是，此路段1月27日才發生過一死一重傷的重大車禍，造成妻子死亡丈夫重傷，也讓附近民眾議論紛紛。

▲▼砂石車行駛台1線北上105K準備左轉時，下南轎車剎車不及從後方撞上，造成車內人員1死1重傷。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

苗栗縣消防局表示，11時27分接獲報案，稱台1線南下105公里、造橋鄉龍昇村九車籠厚生玻璃公司前路口，發生小客車撞上準備左轉的砂石車；隨即派遣4車8人前往救援，抵達時發現小客車有1男1女受困車內，其中楊姓駕駛（男31歲），左眼及下巴撕裂傷，左肩、胸口、腹部、右手雙腿擦傷，左上臂及左大腿變形，牙齒斷裂多顆，且已無生命跡象，送醫後還是傷重不治；副駕駛的女移工（29歲、菲律賓籍）左手腕骨折變形、臉和四肢擦傷，目前正在醫院救治中。

砂石車駕駛表示，自己從南往北行駛，準備左轉進入玻璃工廠卸貨，不料就聽到後方一聲巨響，趕緊下車查看，就發現小客車整個車頭扭曲變形，2人夾在前方座位上動彈不得。至於詳細肇事原因，還需警方調查中。

▲今年1月27日，這路段也才發生過妻死夫重傷車禍意外，同樣都是轎車撞上欲左轉的砂石車。（圖／記者黃孟珍翻攝）

這個路段在1月27日也發生過同樣是轎車撞上迴轉砂石車意外，當時車上黃姓駕駛載著曾姓妻子，釀妻死夫重傷意外，只是這路段頻頻發生重大車禍，是否是因車速過快所引起，還是道路設計有問題，還需要相關單位了解中。

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