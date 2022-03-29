「屏東有春社福有米」　周春米：強化長照、社福軟硬體建設

▲立法委員周春米29日舉辦「屏東有春，社福有米」記者會，周春米誓強化長照、社福軟硬體建設 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

立法委員周春米29日舉辦「屏東有春，社福有米」記者會；會中先由周十八老師帶著大家跳心花開的舞蹈，這也是他平常於據點和長輩交流的活動。今日與會的夥伴從恆春半島的恆春、滿州，屏北鄉鎮，屏南西部海線到平原客庄地區的社福協會、關懷據點都與會出席，表達支持周春米對屏東社福、長照、老幼福利的建設。

周春米除了闡述爭取屏東共融、全人場域的政績之外，也提出兩大願景，誓提升屏東關懷據點的品質及數量，提前佈署長照政策及培育屏東長照高等教育人力，在屏東財政狀況大幅改善之後，將全力打造屏東成為社福、長照友善的環境，讓「屏東有春，社福有米」。

周春米表示，在少子化的時代，屏東這幾年出生率、死亡率出現交叉，不只生育、幼托福利應該加強，長照需求也逐年提升，目前屏東縣政府已建置385處社區照顧關懷據點及文建站，未來仍然會提升及擴充相關社福長照資源。

周春米指出，每次她到據點拜訪長輩鄉親時，都能夠和大家一起學習體驗據點的多元課程，建立人與人、人與社區的連結。過去她也協助縣府建立7大分區社會福利綜合場所，包括：內埔社會福利綜合館、九如全人照顧園區、鹽埔共融遊戲場暨社會福利館等，面對屏東社福、長照的未來，她主張兩大願景，因應長照需求提升關懷據點硬體設備及軟體課程，並且透過美和科大、大仁科大、慈惠護專等三所學校，培植長照產業的專業與人力，延續安居樂業，帶領屏東向前。

枋寮鄉東海社區發展協會前理事長林鳳春說，感謝周春米委員參加他們社區關懷據點的活動同時，甚至連村里的道路基礎建設也一併協助完善，讓長輩能夠安心出門參與社區活動，也讓家屬放心。

來自恆春瓊麻園城鄉文教發展協會監事高李正姬說，她今早6點從恆春出發北上參與記者會，並且致贈題有「屏東有春，更有米」文字的月琴予周春米委員，祝福周春米如同恆春的月琴一樣，表現的有聲有色，成為屏東第一的女縣長，造福屏東。