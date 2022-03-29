社區感染多點爆發！陳時中：是警訊　曝防疫「不升級」原因

記者嚴云岑／台北報導

全台近期爆發多起零星個案，今日待釐清感染源就高達6起，彰化夫妻足跡更分佈中北部。指揮中心指揮官陳時中坦言，社區感染已經多點爆發，代表社區已經出現警訊。但被問及防疫是否升級？他表示，以Omicron傳播規模來看，台灣與世界相比算是非常小，因此不用升級，只需提高警覺，有症狀也可以自行快篩，「多點自主應變，對自己社會都好。」

陳時中表示，昨天已經宣布維持防疫標準，4月也依照日前公布規定，不得逐桌敬茶敬酒。他提到，Omicron傳播力非常強、非常高，如果還用原本的標準的話，會讓民眾嚇到，經濟上也不符合實際需要，但控制還是必要的。

台灣本土疫情再起，社區多點爆發，中央流行疫情指揮中心今表示，民眾如有出現呼吸道症狀，可前往540家定點診所，由醫師評估發放試劑後自行居家檢驗及回報快篩結果，如居家快篩檢驗為陽性，要儘速至鄰近指定社區採檢院所進一步PCR檢驗。

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540家定點診所可至衛福部疾管署全球資訊網「COVID-19防疫專區」台灣社交距離App及採檢地圖/發放公費COVID-19家用快篩試劑社區定點診所地圖或COVID-19全國指定社區採檢院所地圖查詢。

▲國內今新增多起獨立確診個案。（圖／指揮中心提供）※點圖放大