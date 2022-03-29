社區多點爆發！這540處可領「公費家用快篩」自覺有風險就可篩

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情再起，社區多點爆發，中央流行疫情指揮中心今表示，民眾如有出現呼吸道症狀，可前往540家定點診所，由醫師評估發放試劑後自行居家檢驗及回報快篩結果，如居家快篩檢驗為陽性，要儘速至鄰近指定社區採檢院所進一步PCR檢驗。

指揮中心自去（2021）年8月30日起規劃推動COVID-19社區加強監測方案，由各縣市人口數較多鄉鎮市區基層診所協助發放公費COVID-19家用快篩試劑，由於近期本土疫情在起，為強化社區監測，截至今年3月26日，全國21縣市由272家，增加至540家基層定點診所或衛生所。

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可至衛福部疾管署全球資訊網「COVID-19防疫專區」台灣社交距離App及採檢地圖/發放公費COVID-19家用快篩試劑社區定點診所地圖或COVID-19全國指定社區採檢院所地圖查詢。

▲家用快篩試劑定點診所及採檢院所地圖。（圖／指揮中心提供）



另COVID-19家用快篩試劑也可在藥粧店、醫療器材行、便利商店或藥局購買，購買時要確認產品名稱是否有「家用」、包裝是否刊載「防疫專案核准製造第XXXXXXXXXX號」或「防疫專案核准輸入第XXXXXXXXXX號」等字樣、產品效期是否在有效期間或保存期限內，並依使用說明書或操作影片進行採檢及操作。

指揮中心呼籲，家用快篩試劑適合用於可能感染病毒比例高的地區如「確診數較多的區域、確診者足跡熱區，曾和確診者接觸或是曾去人潮眾多的地方、曾與確診者足跡重疊」等，如自覺有風險且出現呼吸道症狀，要佩戴醫用口罩，前往該等診所掛號就醫，由醫師評估發放試劑後自行檢驗。