清明連假建議「分流祭祖」　遶境不得鑽轎底、打3劑疫苗才能參加

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情多點爆發，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今（29）日表示，4天清明連假將至，民眾可分流祭祖掃墓，勿集中於清明節當日，另各地納骨塔須採總量分流管制，並於戶外搭棚祭拜；宗教繞境方面，所有參與繞境活動者均須接種3劑疫苗方可參加，且活動中不得鑽轎腳或搶轎，另外，沿途提供餐點者，須以盒碗或密封包裝，以降低染疫風險。

陳宗彥表示，每年三四月媽祖繞境活動盛行，考量遊行類活動人多擁擠，呼籲宗教團體暫停繞境中鑽轎腳、搶轎等無法保持距離的儀式。另外，參與繞境的宗教執事人員、工作人員、信徒及民眾都必須接種3劑疫苗，參加者須持接種紀錄向主辦單位登記，主辦單位方可發給識別證。

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▲▼媽祖遶境、宗教活動防疫規範。（圖／指揮中心提供）



此外，沿途有提供餐點者，應以提供盒、碗或密封包裝餐點為原則，碗裝須加蓋，避免現場分裝；另建議主辦單位提供現場直播供信眾在家收看，也呼籲參與活動的信眾避免夜間在路邊群聚席地而眠，並戴好口罩，以降低群聚感染風險。

內政部補充，有關繞境遊行以外的其他宗教集會活動，還是維持原來的防疫規定，例如500人以上活動須事前提報防疫計畫、須落實實聯制、量體溫等共通性防疫措施、宗教住宿場所除同住家人外限1人1室、舉辦宴席不得逐桌敬茶敬酒等。

最後，陳宗彥表示，地方政府已針對國人清明返鄉掃墓規劃相關因應措施，若想了解各地方因應清明掃墓的最新防疫措施，可至內政部全國殯葬資訊入口網瀏覽查詢，並呼籲民眾務必落實實聯制、體溫量測、消毒，維持社交距離，全程配戴口罩，大家共同為防疫努力。

▲掃墓防疫規範。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

