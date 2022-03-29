台東防疫總動員　聯合稽查特定娛樂場所

▲台東防疫總動員，聯合稽查八大行業。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣縣長饒慶鈴於28日下午召開記者會，指示即日起連續3日加強台東縣境內八大行業聯合稽查勤務，嚴加查察特定娛樂場所之顧客及從業人員是否依規定接種疫苗，以維社區安全、捍衛台東民眾健康。

台東縣警察局台東分局分局長李益杰率隊配合台東縣政府財經處、建設處、衛生局、環保局、消防局及移民署台東縣專勤隊，共同前往各大娛樂場所執行聯合稽查，針對顧客及從業人員加強稽查，確保業者遵守相關防疫規定。

台東分局分局長李益杰表示，八大行業業者及消費者應配合防疫規定，出入特定娛樂場所之消費者應接種3劑疫苗；工作人員、從業人員皆應接種疫苗2劑且滿14天，如第2劑滿3個月者，應接種第3劑，否則不得提供服務，此外，從業人員即日起至4月30日須每週進行1次快篩，檢驗結果陰性者始得提供服務。



聯合稽查共臨檢特定娛樂場所13處、40人，勸導未戴口罩3件3人、第2劑滿3個月未接種第3劑1件1人。台東縣警察局呼籲，八大行業等特定娛樂場所易聚集人潮，如未落實防疫規定容易形成破口，請相關業者及顧客務必遵守防疫政策、做好個人防護、完整接種疫苗，共同維護國人的健康、保障家人的安全。台東縣警察局亦將持續透過各種勤務作為，加強防疫工作，全力遏止疫情擴散。