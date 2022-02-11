人夫用修圖軟體擦擦筆偽單身　激戰問「讓妳痛痛？」...正宮崩潰

▲北市人妻主張自己遭小三介入婚姻，2人甚至在車上激戰有鹹濕對話，因此怒求償50萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃宥寧／台北報導

北市人妻發現丈夫使用交友軟體認識小三，2人甚至在車上激戰有鹹濕對話，「老公的鳥鳥，真的...就是會讓妳..痛痛喔？」更不避諱在咖啡廳公眾場合擁吻，因此怒告求償50萬元。開庭時小三強調不知道人夫已婚，法官勘驗發現人夫因為害怕小三挨告，所以用修圖APP美圖秀秀的擦擦筆功能，把已婚資訊抹掉，士林地院因此判決小三免賠。

人妻小花（化名）表示，丈夫阿祥（化名）在ipair愛情公寓交友網站認識小三，丈夫已經在介紹攔上明確寫「已婚」但小三仍與丈夫發生婚外情。風流的丈夫甚至在2020年8月9日在車上以老公、老婆之稱，告白要永遠在一起。

2個人8月15日甚至在車上激戰，並互訴「我愛你」，言語調情「那你親一個」、「我要吃吃」、「我想要」及嬌嗔暗示要發生性行為；同年10日，丈夫與小三又在車上大戰更說：「第一次摸老婆屁眼」、「射妳、幹妳」，傷心的小花甚至在衣櫃發現有2人擁吻照片式的卡片，讓她心痛無比，因此求償50萬。

小三提出抗辯表示自己不知道阿祥是已婚身分，她看過阿祥的戶籍謄本、身分證正反面影本，2020年6月3日阿祥曾親自拿身分證給她看，配偶欄確實是空白的，直到去年7月10日收到法院通知書時她也感到非常困惑，完全處於狀況外，她也直接問阿祥說「你不是離婚了嗎？」阿祥則回「是」，同時也提出她與阿祥微信對話佐證。

▲人夫為了自己偷吃，竟以修圖軟圖擦擦筆將配偶欄攔位擦掉。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

法院勘驗阿祥跟小三微信對話，發現人夫確實曾傳送被告提出的戶籍謄本及身分證正反面影本，查看小花提出的戶籍謄本發現配偶欄確實仍記載阿祥名字，記事欄也記載2人在2016年10月3日結婚，但小三提出阿祥提供的戶籍謄本配偶欄為空白，記事欄謹記載阿祥在2016年9日2日與小花離婚，經查兩者戶籍謄本編號及列印時間都完全相同，可見是由阿祥變造後傳送給小三。

人妻也提出阿祥坦承外遇自白書影本：「約莫2021年7月時，當時她（小三）得知我太太（小花）要告她，有了傳票，問了我關於是否已婚的消息，我害怕，所以我用了美圖秀秀這個軟體的擦擦筆，把一些重要資訊先抹去（戶口名簿名冊），讓她安心」等語。

法官認為，小三在人妻提起訴訟後，確實曾問過阿祥是否已婚，但阿祥為了要讓小三安心，因而傳送被塗抹重要資訊的戶籍謄本、身分證檔案給她，因此認定人妻所舉證據，尚無法證明小三有故意或過失不法侵害人妻配偶權，因此判免賠。