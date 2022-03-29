沒收到友人還款6萬元！她抓包「匯款單1處」秒報警：詐欺吧

▲原PO仔細看了匯款單，發現數字怪怪的。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

一位女網友好心幫朋友墊錢，對方卻故意匯錯號碼再退匯，還修改匯款單、假裝自己真的有匯錢，讓她不禁貼出這段經歷開勸，「建議大家，以後收到即使是熟人拍給你的匯款單，一定要請他拍完整的給你，然後向銀行確認是否有該筆匯出款，因為其他部分也能造假。」

這位女網友文中表示，有朋友某個星期日跟她求救，說自己網銀額度爆了，請她先幫忙匯6萬塊墊錢，等星期一再去郵局臨櫃匯款還她，不過中間一拖就是好幾天，直到下個星期五才傳來一張收據，「傳了這張不完整、只有一半的收據給我，說已搞定，但交易時間超過3點半了，禮拜一才能收到。」

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原PO一開始不疑有他，只是好奇「為何不拍完整的？」友人則認為，有拍重點證明已匯款就好，要她等星期一收錢。結果到了禮拜一中午，錢都沒匯進她的帳戶，朋友也沒接電話，「想說他忙，就打電話問自己的銀行，說沒有匯入款，我看了收據上邊邊角角的郵局分行，打電話詢問，郵局也告知，當天也沒有此筆金額的匯出款。」

▲原PO發現匯款金額的6長得怪怪的。（圖／翻攝自爆料公社(官方粉專專屬)）

女網友這才驚覺不對勁，趕緊再次確認匯款單，「看了單據很像一回事，確認了上面我的名字跟銀行帳號沒有錯，但匯款金額的6長得怪怪的，於是再次打給該郵局，求他從匯款序號幫我查詢」，雖然郵局不能透露其他資料，但從收據上的帳號、匯款人收款人姓名以及金額一查，才發現對方根本不算有匯款。

郵局指出，他們確實有這筆匯款序號，但收款帳號跟她報的差一個字，金額也沒有那麼多，而且因為匯款人帳號有誤，所以根本沒匯出去。讓原PO更傻眼的是，郵局有請朋友回去更正，「但我那個朋友回去只做了退匯的動作，並無更正或再匯款」，之後甚至還傳了這張不知道怎麼修改的收據給她，要她「等禮拜一收錢」。

「很明顯是詐欺吧？」女網友就和友人攤牌，要求對方當天下午一定要還錢，否則就要報警，朋友這才出現，一直解釋並強調是誤會，「時間到了還在『揮』，說他不會再匯錢給我，因為他上禮拜五就真的有匯了。」她也不再多說直接報警，「於是朋友沒多久就用ATM存款還給我了。」